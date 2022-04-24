大屋頂下／漢光演習或武獨演習 台海是天險或天甕

俄烏戰爭必然成為今年漢光演習的重要參照架構。紅軍必力避俄國錯誤，藍軍必力效烏國亮點。

本文並非專業兵推，僅提出一些井市荒誕的非非之想，供漢光演習建立想定之參考。

擬想，今年漢光演習兵推，天馬行空，事情是這樣開始的：

二○二四年一月總統大選，民進黨籍候選人「台獨工作者」（不論務實或非務實），在「抗中保台」的風潮中高票當選。

數日內，大陸網路開閘出現「和統已經絕望／武統無可避免」的狂飆，衛星照片顯示軍機及飛彈的調動。國際間出現兩岸將發生戰爭的警告，並呼籲「和平談判解決分歧」。山雨欲來，風聲鶴唳。

四月，中共 中央政治局及中央軍委背書宣示，略謂：台灣情勢已經逾越《反分裂國家法》的底線，亦即發生「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」。為匡正局勢，維護國家主權及領土的完整，呼籲台灣當局於限期內（暗指五二○？）公開宣示反對台獨，在遵守一中原則 及維護九二共識的共同政治基礎上，展開兩岸對等協商，一同導正兩岸關係。如果拒不表明正確立場，將依《反分裂國家法》，採取對應手段。

台灣的回應有兩種可能：ⓐ以「依據中華民國 憲法及兩岸關係條例定義一中原則及九二共識」來回應，接受「對等協商」安排（當然必須宣示反對台獨），走上談判桌。ⓑ拒絕聲明接受一中原則及反台獨，呼籲國際制止中國武力威脅。

本文認為，ⓐ的可能性是存在的，因為台獨本來就是騙局，選舉工具而已。但如果不是ⓐ，那麼就是ⓑ，拒絕宣示反台獨。台灣立即進入備戰狀態。

經過相當時間的神經戰，股市震盪，資金出逃，社會恐慌。中共宣布：訴諸《反分裂國家法》聲討台獨，以維護「一個中國的主權與領土完整」，包括採取必要的「特殊軍事行動」（借普亭用詞）。至此，台灣可能面臨的情勢是：

一、天險？或天甕？蔡英文說，台灣海峽是天險，這是從登陸戰來看，入侵者必須火中取栗。但若從封鎖戰來看，海島若被封鎖，就成天甕，成甕中捉鱉之勢。封鎖戰是用天甕先烤熟鴨子，登陸戰就只剩出爐的動作。封鎖戰，中共必須有國際制裁的承受力，台灣則需有實體及心理壓迫的承受力，因為戰場在台灣。

二、反台獨？或反台灣？行動期間，中共宣布依《反分裂國家法》，將「盡最大可能保護台灣平民的生命財產安全和其他正當權益」。藉此，將台獨與台灣人民區分。同時聲明，在軍事行動中禁止以平民作為人肉盾牌。因海島無出口，不能闢建人道走廊，故擇幾地開闢人道空間（如南投縣），台方若不在人道空間進行軍事操作，則中共允不對人道空間攻擊。因此，台灣將出現內部流動的難民潮，途為之塞，同時也為中共升高武力攻擊減低顧忌，布置了環境。

三、軍事襲擊及民生壓迫。在某一時段，中共針對台方軍事目標已經進行飽和攻擊。並在「人道部署」宣示後，再對水電、交通、通訊等相關基礎建設加以摧毀（記取普亭的「人道」失敗），以製造民生困乏，升高對台灣當局的壓力。

四、外科手術？或一鍋端？普亭宣布「不佔領烏克蘭，不推翻烏政府」（這是半途轉彎），已將終戰目標收縮改置。但中共若決定依《反分裂國家法》處理台灣問題，不動則已，若動，唯一的目標就是一鍋端，終止台獨政府，拿下台灣（此即陳明通所說的「全面性」）。首戰即終戰，不是中共退敗，就是台灣淪陷。不可能出現雙方坐下來簽訂「維持分治現狀」的「和平協議」的局面。

五、金門馬祖是反攻前哨？或戰爭人質？既以一鍋端為目標，若不能促成談判，中共在軍事封鎖「被台獨挾持的台灣」時，可能同時以「盡量和平」的手段先拿下金門或馬祖，或其中之一，且立即在島上成立以原縣政府為主體的「兩岸合作特區政府」，甚至安排金門馬祖的「民間人士」運載民生物資至台灣的「人道空間」。中共若不準備拿下台灣，就不會拿金馬；但若要拿台灣，就可能先拿金馬。因此對台灣形成的心理衝擊不可輕估。

六、有限戰爭？或螺旋上升？戰爭開始，中共不斷呼籲談判，台方若拒不談判，就必須軍事回擊。若再以增程飛彈向中國內陸源頭打擊，則戰況必螺旋上升。台方若有「你毀我高雄／我毀你上海」甚或「飛彈打三峽大壩」（游錫堃語）的能力及意志，那就要比你的幅員縱深比較大還是我的比較大？以及你死的人多還是我死的多了。必須留意，罕聞烏克蘭攻擊俄國本土，即是一種「有限戰爭」的節制，用意在減低報復。

七、刺蝟不死？慘重代價？民進黨政府從來沒有預言過必將取得兩岸戰爭的勝利，只是一再強調「必將使對方付出慘痛的代價」。但是，如果中共決定要承受「代價」的話，即不能嚇阻。且台灣付出的「代價」會不會更加「慘痛」？台灣要做刺蝟，但刺蝟會刺人，也會死。如果台灣付出的代價將比中共付出的代價更加慘痛，生死判然，那就枉做一隻刺蝟了。

八、關於認知戰，台灣必須解答中華民國究竟是不是台獨？中共必將此戰定義為「一個中國，懲罰台獨」的「內戰」，是「武統」。但台灣要如何定義此戰？仍是捍衛中華民國的「漢光之戰」嗎？或根本就是「武統vs.武獨」之戰？

九、若分不清「漢光之戰」或「武獨之戰」，台灣內部必生嚴重爭執，倘若主張「否定台獨／和平談判」的民意無法壓制，抗戰的信心與正當性就可能動搖。

十、在俄烏示範後，可確定中共對武力犯台必更趨猶豫慎重；且以上「兵推」太過簡化，亦太過線型化，當然不必太過認真。但是，同樣可確定的是，兩岸不開戰則已，若開戰就只有你死我活。一旦開戰，台灣就必須預定終戰指導。此戰是要實現台獨嗎？如果不能，為何要因台獨引戰？此戰是要捍衛中華民國嗎？那麼何必玩弄台獨到引戰地步？此戰會不會使台獨與中華民國兩頭落空？

台獨必須抗戰，只要一戰而勝，就能從此以台灣國的地位過著幸福快樂的生活。

那麼，就應將今年的「漢光演習」改名為「武獨演習」。