台駐立陶宛代表處首迎美國參議員 傳達三方關係緊密

美國參議員史考特(左)21日下午拜會駐立陶宛台灣代表處,是首位拜訪駐處的美國國會議員。駐立陶宛代表黃鈞耀(右)說,史考特支持台灣與立陶宛發展關係,也重視台美關係強化。(駐立陶宛台灣代表處提供)

美國參議員 史考特正在立陶宛 訪問,今天下午前往駐立陶宛台灣代表處、拜會駐立代表黃鈞耀,是首位拜訪駐處的美國國會議員。他稍晚推文表示對此感到驕傲。

史考特(Rick Scott)指出,美國、台灣與立陶宛將持續為自由、民主和人權奮鬥,一同對抗像共產中國和俄羅斯這樣的邪惡政權。

黃鈞耀說,史考特的到訪彰顯台灣、美國與立陶宛的三邊友好關係。黃鈞耀並感謝史考特長期堅定支持台灣。史考特告訴黃鈞耀,他支持台灣與立陶宛發展關係,也重視台美關係強化。

台灣設立駐處後,立陶宛持續遭遇來自中國的經濟脅迫。黃鈞耀說,史考特對此表達關切,並指出美國正關注在世界貿易組織(WTO )進行的訴案,期待訴案有助防止其他國家未來遭受類似威脅。黃鈞耀則強調,國際社會應致力維護以規則為基礎的國際貿易秩序,感謝美方支持台立關係。

去年夏天起,北京以立陶宛允許設立「台灣代表處」為由,加強以政治、經貿等手段對立國施壓,甚至試圖在跨國供應鏈封殺立陶宛,歐盟已就此於今年1月底在WTO對中國提訴,美國、澳洲、英國、台灣等隨後也陸續提出申請要求參與相關程序。

駐立陶宛代表處指出,史考特的政治經歷豐富,曾於2011至2019年擔任佛羅里達州州長,並於2019年當選聯邦參議員。

史考特多次發表友台言論,例如去年12月9日發表聲明支持立陶宛與台灣發展關係;他也在2020年提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act),並於今年提出「透過金融制裁嚇阻中共對台侵略法案」(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act)。

駐立代表處表示,史考特與黃鈞耀會談氣氛友善,黃鈞耀特別以具台灣特色的珍珠奶茶招待史考特。