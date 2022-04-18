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太平島跑道將延長 「傳經美方同意」 必要時能供戰機起降

記者洪哲政／台北18日電
太平島跑道延長示意圖 製表／洪哲政
太平島跑道延長示意圖 製表／洪哲政

消息來源透露，經美方同意，國安單位政策決定，空軍司令部今年完成南沙太平島跑道新一波整建工程招標，計畫將現有1150公尺的跑道，延長350至1500公尺，必要時能供戰機起降。

空軍司令部昨天回應媒體詢問時表示，太平島跑道運作正常，相關說法純屬臆測，空軍沒有評論。

據了解，太平島碼頭內側船席浚深工程，所需平台船、重機具等，上月下旬已抵達太平島。國民黨立委陳以信日前在立院內政委員會詢及浚深工程進度，海巡署長周美伍表示，預計明年完成，但要視整體工程執行狀況；立委進一步關切太平島跑道整備，他未否認，但說要請教國防部

蔡政府針對太平島的建設，原擬定除浚深內側船席深度外，同時要延長碼頭長度達一百公尺，並利用太平島碼頭興建挖掘時堆積出的新生地進行跑道延長工程。據了解，美方否決碼頭延長工程，但同意延長跑道。

太平島碼頭重新整建之初，即編列機密預算在島西北側興建巨型消波塊，藉以鞏固跑道延長所需新生地，但美方長期來對太平島相關整建抱持高度疑慮，長年來工程未見進度。因中方近年大肆整建周邊南海島礁，太平島若實施相對應整建，必要時對美也有幫助，傳美方態度因此轉變，同意台灣實施跑道延長工程，今年可望實施招標作業。

目前太平島的跑道規格雖為簡易跑道，但近年來已增加助航燈光，可執行夜間起降，並擴大停機坪，可同時停駐兩架C-130運輸機，島上同時設置兩組2500加侖的直立式儲油槽與兩組輸油、加油等相關設備。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「亞洲海事透明度倡議」曾發布研究報告，指稱太平島現有機場跑道長度，已可容納F-16戰鬥機和C-130運輸機的起降，也可能供P-3反潛機起降。台灣空軍目前已完成P-3C巡航太平島任務，但僅凌空，並未實際降落太平島。

軍事專家指出，F-16戰機降落約需1000公尺長的跑道，P-3C反潛機的降落需要975公尺跑道，太平島跑道若延長為1500公尺，台灣現有戰機均可起降。

預算 國防部 國民黨

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