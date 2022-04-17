蘇州無預警封控 台廠做「最壞準備」

上海、昆山後，台廠在大陸投資重鎮蘇州16日凌晨無預警通知進一步升級防控，在半導體產業集聚的蘇州工業園區、蘇州高新區及吳中區，以及精密機械產業集聚的吳江區等，進行封閉式管理。台廠首當其衝，包括和碩、佳世達、達方電子、台達電等大廠，無一倖免。

蘇州台協會長、廣運機械董事長謝清福表示，封控消息來得突然，「放假日前突然宣布，不曉得周一還能不能進廠上班。」

據「蘇州發布」通告稱，16日零時起，在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）進一步升級疫情 防控措施。產業園區實行封閉式管理，嚴格實行一門一崗，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

據防控措施，產業園區實行封閉式管理，廠內閉門生產，不會停工，但物流勢必會受影響。

謝清福指出，製造業供應鏈 是上下游關係，儘管封控期間還是能閉門生產，但物流不能出入，上游產業沒來料就做不了，下游產業想出貨也出不去，封控愈久，產業鏈就會中斷。

針對疫情防控恐導致「斷供」、「斷鏈」危機，大陸工業和信息化部召開專題會議，提出保障物流暢通和產業鏈供應鏈穩定。特別是在建立長三角「三省一市（江浙皖、上海）」重要生產物資保障協調對接機制，推行通行證互認，確保關鍵產品運輸順暢。

有台商認為，蘇州這波疫情不至於像上海那樣難以控制，因此面對升級封控，蘇州台廠做最壞準備，大不了不開工放防疫 假；但做最樂觀預期，因為從過往防疫例子，蘇州即使封城也會在最短時間復工復產。