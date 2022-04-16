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陸關5年返台 李明哲：現在被愛緊抱 而非恐怖圍困

台灣新聞組╱台北15日電
李明哲(後)服刑期滿出獄，15日搭機返台，從機邊步下空橋。(記者季相儒／攝影)
李明哲(後)服刑期滿出獄，15日搭機返台，從機邊步下空橋。(記者季相儒／攝影)

遭大陸以「顛覆國家政權罪」關押五年刑滿的NGO(非政府組織)工作者李明哲，昨天上午自廈門搭機返台，在桃園機場經環宇商務中心通關，並以專案方式在內完成採檢，隨後將至指定處所進行隔離程序。昨天下午，李明哲與妻子李凈瑜透過臉書發表聲明，感謝國內外人士及團體五年來的營救。

李明哲前為文山社區大學的課程主任，長期參與各種NGO，為人權公約施行監督聯盟等團體志工。

「尋找李明哲」臉書專頁昨天下午發出由李明哲和李凈瑜共同署名的文章。李明哲開頭說：「我終於回到台灣，也隔著窗看到憔悴卻興奮無比的凈瑜了。」

李明哲感謝五年來營救他的國內外人士，並稱，「我們家庭的苦難結束，但中國仍有不知多少人的人權受侵犯，願他們總有解脫的一天」。

李明哲表示，他現在還很疲憊，並對世界陌生，對疫情的肆虐竟然無感，但此時的防疫隔離和在中國的隔離有完全不同的感受，「現在我是被愛緊抱，而不是被恐怖圍困。」

文章最後附上一長串特別感謝名單，包括已故的前總統李登輝、國內外多個人權團體與人士，陸委會和海基會，以及美、英、德、荷蘭與歐盟的政治人物。

民間司改會說，「李明哲救援大隊」自始認為李明哲是無罪的，李僅因在網路上發表關注中國人權及公民社會等言論，這樣的作為在任何一個正常國家，都不可能構成犯罪，李卻因此在2017年3月19日「被失蹤」。入獄後的處遇，除被迫食用餿食、缺乏保暖、衣物曾遭丟棄，通訊權也受到限制。

司改會指出，大陸曾發生不少被釋放的律師或人權工作者健康惡劣情況，除李明哲外，對於在大陸失蹤或被任意關押的台灣個案，呼籲陸委會系統性盤點調查。

李明哲昨刑滿返台，國民黨表示，「李明哲案」已經證明，兩岸關係緊張和衝突，對雙方社會都沒有好處，同時暴露出大陸對台政策盲點，以及民進黨政府根本無力應對弱點。希望未來大陸能夠充分協商和溝通，保障台灣的司法人權，讓兩岸不再有「李明哲案」。

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