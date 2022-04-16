「拋棄台灣如拋棄自由」 美議員訪台：兩黨一致挺台

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右）等六位參眾議員訪台，15日在台北賓館舉行小型媒體見面會。（記者張加／攝影）

美國聯邦參議院預算委員會共和黨 首席議員葛理漢 （Lindsey Graham）率團訪台24小時，他昨說，「拋棄台灣就等同拋棄自由，美國永遠不會放棄自由。」參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）說，全世界都在注意台灣，不會允許「負面的事情」發生在台灣，因為這關乎世界的利益；他還透露，訪團成員都收到中方抗議，但訪團並未退縮，而是堅定守住對台灣的承諾。

六位美國會重量級議員前晚抵台訪問後，共軍東部戰區昨天宣布，在台灣周邊海空域出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。中共外交部發言人趙立堅更明確指出，共軍東部戰區的有關行動，「就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制」。

對此，台外交部表示，中國大陸官員對美國聯邦參議員 率團訪台發表謬論，且宣布在台灣周邊進行軍事威脅行動；對中共極權政府這些乖張荒誕的言行，外交部予以嚴厲譴責。

美議員訪問團昨會晤蔡英文總統、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等人，並舉行小型媒體見面會，昨晚結束訪台行程前往日本。蔡總統昨說，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。

記者會上，被問到如何看待前國務卿龐培歐呼籲美國政府應外交承認台灣？葛理漢說，來訪是想讓台灣人民知道美國民主、共和兩黨完全一致支持台灣，「我們來到這裡不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民，我們支持台灣。」

媒體詢問，若北京攻台，美國是否派兵協防？葛理漢說，放棄台灣等於向全世界宣告，想被槍桿子統治，而不要民主法制；美國若拋棄台灣，會對全世界從本質上帶來很壞的改變，未來誰會想當美國的盟友？

針對駐美代表處更名案，梅南德茲說，應該使用的名稱就是台灣，而不是駐美國台北經濟文化代表處。參議員波特曼指出，台灣應加入印太經濟架構，更重要的是美台洽簽自貿協定，能幫助雙方經濟，也能確保美國國安，更有地緣政治的重要。

訪團成員包括民主黨籍參議員梅南德茲、共和黨籍參議員葛理漢、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員柏爾、參議員薩斯、眾議員傑克森。

中共國防部發言人吳謙指出，近期美國國會議員不顧中方強烈反對，蓄意挑釁，竄訪台灣，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，導致台海局勢進一步緊張。