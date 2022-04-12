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美促低調…友邦辦海洋大會 台避以「國名」出席

台灣新聞組／台北12日電
環保署署長張子敬。（本報資料照片）
環保署署長張子敬。（本報資料照片）

中華民國友邦帛琉13、14日主辦第七屆「我們的海洋大會」（OOC），蔡英文總統指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉。外交部昨正式宣布，此次會議台方以環保署長的官方身分正式出席大會，是台灣參與這項國際會議以來的最高層級，更是首次以官方身分受邀。

本報系聯合報報導，日前才傳出駐美代表處電報轉述美方強烈建議台方此行「低調」，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗等主權象徵符號。張子敬昨受訪則說，過去都只能用學者或NGO名義參加，這次夠被指派到大會並以「環保署署長」正式職銜發言，是「很大的進步」，會以專業務實態度，讓國際了解台灣在海洋的努力。

至於「環保署署長」的職稱前面是否會迴避字詞、如何完整呈現？張子敬說，細節還在溝通，但目前安排看起來對台方算有利。

據台北中國時報報導，外交部發言人歐江安表示，台方爭取以台灣（Taiwan）名義及正式官方職銜參與OOC，也為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎。

外界質疑該大會是否陳列中華民國國旗？歐江安說，過往OOC大會會場內多未陳列各國國旗。本次大會也僅展示共同主辦國美國及帛琉的旗幟。

對於以台灣名義與會，國民黨立委李德維批評，民進黨政府「就是在偷渡台獨概念」，OOC是帛琉主辦，帛琉是中華民國的友邦，卻不能以中華民國名義出席，外交部唾面自乾、作踐自己簡直無與倫比，「請他們看看自己外交部大門上面寫什麼國名，薪水單上面打什麼國名。」

中華民國 國民黨 蔡英文

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