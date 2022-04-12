冷眼集／「體諒美國好朋友」 國際現實澆冷水

蔡英文 總統指派環保署長任特使前往友邦帛琉參加「我們的海洋大會」（OOC），台方理當可「高調」參加友邦舉辦的活動，卻因日前傳出美國建議我「低調」，再次提醒台灣所面對的國際現實。無論美國對台支持多強勁，雙方關係多堅實，不能忘了，美台始終保持非官方關係，且美國政府遵守其「一中政策 」。

台灣並非首次參加「我們的海洋大會」，前幾年在印尼峇里島舉行的大會，當時海洋保育署長是以國立台灣海洋大學教授身分應邀出席；這次之所以討論台方是否使用國名、國旗，是因OOC首次在台友邦帛琉舉辦。

據駐美代表處電報轉述美方強烈建議，台此行務必低調，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗，擔心各國代表因為中國大陸壓力，避免與台灣團互動。

除了美國考量自身的「一中政策」之外，也考慮其他與會國的立場，就怕北京抱怨或施壓，使其他國家為難。

台灣或許認為可以中華民國 參加在友邦舉行的活動，也能展示國旗等主權象徵符號。

不過，帛琉雖為主辦方，協辦的美國影響力更大，台灣如何在友邦與非官方關係國家之間拿捏分寸，達到務實、積極參與國際大會，是一項考驗。

外交部長吳釗燮日前說，台美關係的重要原則是「對美國好朋友需要一些體諒」，美國忙的時候台灣不要添麻煩，也不要給好友太多意外；蔡英文上任以來抓緊這些原則。

但此次事件背後更大的問題是，電報外流是否影響台美之間的信任，以及是否有人不滿政府過度宣傳台美關係、外交突破，而刻意讓電報再次提醒外界，台灣所面對的國際現實。