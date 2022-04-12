朱立倫下月訪華府 初定24至27日…可望拜會國會、智庫

國民黨 主席朱立倫籌備訪問美國，重頭戲為美國華府 ，可望拜會政府部門、國會、智庫與僑界；據了解，目前初定5月18日出發，24日至27日訪問華府，國民黨近日將開會敲定訪問細節。

朱立倫上任後宣示重建對美關係，設立駐美代表處辦公室，並宣布由國際部主任黃介正教授兼任駐美代表，副代表一職則由國際部副主任黃裕鈞兼任；駐美代表處設立後迎來第一項大事就是朱立倫訪問美國，他曾在2015年11月和2019年2月訪美，當時均造訪華府，也分別拜會國安會與國務院 ，並與智庫學者閉門座談。

俄烏戰爭還在持續的狀況下，美國對台灣安全尤為關注，勢必成為朱立倫訪問時一大焦點；而朱立倫此前訪美所拜會的對象，也很可能在這次訪問重逢，據了解，國民黨還在與美方敲定細節。

朱立倫2015年以國民黨主席和總統候選人身分訪美時拜會的政府官員，如今多在拜登政府任職或在智庫服務；朱立倫當時在國務院拜會的副國務卿布林肯（Antony Blinken）如今是國務卿；當時在白宮國安會拜會的亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）現在是國務院亞太助卿；當時的國安會亞太事務主任何瑞恩（Ryan Hass）現為華府智庫布魯金斯研究所外交政策資深研究員；當時的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）現為紐約智庫亞洲協會政策研究所副主席。