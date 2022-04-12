拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

UH-60M直升機。（本報資料照片）

美國政府近年對台軍售案較以往密集，金額也屢創新高，引發許多傳言，國防部 昨上午在立法院澄清：不建第二座長程預警雷達，不採購美方近期退役包括濱海戰鬥艦的除役艦艇，不買阿帕契，也不買海鷹直升機，首次對美軍購提出「四不」。

本報系聯合報報導，立法院外交及國防、司法及法制委員會昨舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例」修正草案。國民黨 立委廖婉汝質詢時表示，台灣有無需要興建第二座長程預警雷達？國防部副部長柏鴻輝表示，過去確有規畫兩座，但台灣現在沒這個需求，國軍不會興建第二座長程預警雷達，也確定不會買。

國民黨立委陳以信質詢則表示，美國今年有20餘艘如濱海戰鬥艦等艦艇將除役，台方是否有相關購艦計畫？國防部戰略規劃司長李世強中將強調，美國會除役這些艦艇，代表作業維持費連美軍都維持不下去，國防部對此部分「會作評估，但目前沒納入選項」。

空軍原編列19億(台幣，以下同)預算 ，計畫對美採購夜視新型夜間搜救裝備，加裝在五架UH-60M直升機上；海軍則編列機密預算對美採購12架MH-60R海鷹反潛直升機。預算案均經立法院三讀通過。

但空軍參謀長黃志偉昨在立院證實，該案「原機構改」美方報價43億台幣、「採購新機」更高達180億，兩案都超過現有國防整體資源所能負荷，已申請全案取消。由於採購案已送國會編成預算案並三讀通過，民進黨立委蔡適應批評國防部此舉不尊重國會，「立法院預算根本是白審的」。

另外，據台北中國時報報導，據國防部送交立法院的預算解凍專案報告提到：「後續配合新式裝備(AH-64E阿帕契直升機)獲裝期程，再新建儲放棚廠，以滿足實需。」被外界解讀為將新購阿帕契直升機。

對此，陸軍參謀長章元勳中將答覆蔡適應詢問時指出，目前沒有此案。柏鴻輝強調，國防部並沒有要買新式直升機，只是蓋棚廠，因為台中新社的阿帕契是在清泉崗訓練，過去都是借用清泉崗的棚廠，現在是要蓋自己的棚廠，沒有要買阿帕契。