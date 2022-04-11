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台環保署長將出席帛琉海洋大會 外交部：史上最高層級

記者張加／台北11日電
第七屆「我們的海洋大會」講者名單列入台灣環保署長張子敬。（取材自第七屆「我們的海洋大會」網站）
第七屆「我們的海洋大會」講者名單列入台灣環保署長張子敬。（取材自第七屆「我們的海洋大會」網站）

「我們的海洋大會」（OOC）月中將在台灣友邦帛琉舉辦，蔡英文總統指派環保署長張子敬擔任特使出訪帛琉，以環保署長的官方專業身分代表台灣出席大會；外交部表示，此次會議台灣以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是台灣參與這項國際會議以來的最高層級，更是台灣首次以官方身分受邀。

媒體日前報導，蔡總統擬指派張子敬任特使前往帛琉，駐美代表處電報轉述美方強烈建議台灣此行低調，避免在會場或官方名冊使用國名、國旗等主權象徵符號。

據大會公布的講者名單，包括美國氣候變遷特使柯瑞（John Kerry）等人，張子敬也入列，網頁上展示張子敬的照片，寫著「署長張子敬」、底下則寫「環保署，台灣」，點入看張子敬的介紹，內容提及他自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長。

外交部今發布新聞稿指出，基於對台帛邦誼的重視，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）邀請蔡總統訪問帛琉，並參加於4月13日至14日由帛琉主辦的第七屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）。

外交部表示，為回應惠恕仁的邀請，蔡總統指派張子敬擔任特使出訪帛琉，並以環境保護署署長的官方專業身分代表台灣出席大會，期盼台灣代表團在這個全球舞台上，分享台灣做為太平洋區域負責任的一份子，在海洋環境及永續發展上所做出的貢獻。

外交部指出，此屆會議台灣以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是台灣參與這項國際會議以來的最高層級，更是台灣首次以官方身分受邀；張子敬將於14日的大會議程解決海洋污染場次中，向全體與會者發表對解決海洋環境污染的專題演說，這是台灣參與國際海洋活動的一大突破與提升。

台灣代表團其他主要成員還包括外交部政務次長田中光、海洋委員會政務副主任委員蔡清標、海洋保育署署長黃向文及財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅等人，海巡署及行政院農業委員會漁業署也都派員與會；外交部表示，代表團並將於會議期間與友邦及理念相近國家進行對話，實踐台灣「專業、務實、有貢獻」的國際參與策略。

中華民國 柯瑞 氣候變遷

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