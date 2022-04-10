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台灣關係法43周年 台外交部：台美關係持續提升

中央社／台北10日電
台灣關係法43周年，外交部強調，台美關係持續提升。(取材自臉書)
台灣關係法43周年，外交部強調，台美關係持續提升。(取材自臉書)

今天是美國「台灣關係法」立法第43周年紀念日，外交部在官方臉書發文指出，美國總統拜登上任後多次重申遵守台灣關係法及「六項保證」，派遣代表團來台並3度對台軍售，象徵台美關係持續提升、堅若磐石。

外交部貼文指出，「台灣關係法」是維繫台灣與美國緊密夥伴關係及台海和平的重要基礎，這一路走來台美緊密友好，而自拜登政府上任後，不僅指派美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（（Michael Glenn Mullen）率領資深跨黨派代表團訪台，並在任內3度對台軍售。

外交部表示，美國政府2月分公布「印太戰略」多次提到台灣，具體展現對台承諾堅若磐石；外交部將持續互信、互惠及互利的原則，在台美既有良好基礎上，進一步提升台美關係。

台灣關係法1979年4月10日由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署，成為美國國內法律，並追溯自1979年1月1日生效。

法案共18條，規範美國與中華民國斷交後雙方的交往關係，授權美國政府在台美斷交後，繼續維持美國人民與台灣人民間密切友好的商務、文化及其他各種關係。

法案表明，西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，且是國際關切事務。美國決定和中華人民共和國建立外交關係，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望。

法條明定，任何企圖以非和平方式決定台灣前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，將受到美國嚴重關切。

法條並明定，美國政府將提供防禦性武器給台灣人民。美國反對任何以武力或使用其他高壓手段危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

台灣關係法 拜登 中華民國

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