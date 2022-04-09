長榮向陸國企買船 美智庫點名助共 長榮稱民間商業行為

圖為長榮海運貨櫃輪。（本報資料照片）

華府知名智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7日指出，中國大陸最大的國有造船公司「中國船舶工業集團公司」（CSSC）和台灣最大的航運公司長榮 海運之間簽訂的合約，可能會降低中國海軍戰力升級的成本，這對北京聲稱擁有主權的台灣構成安全疑慮。

長榮海運回應，自有船舶的採購均採國際公開招標，除了中國大陸之外，長榮也在台灣、南韓 及日本 訂造新船。其中，南韓造船廠累計承造的貨櫃輪數量為58艘，運能逾73萬teu（20呎標準貨櫃），超過中國廠商所承造的35艘，運能約24萬teu。

長榮強調，新船採購純屬民間商業行為，承造該公司部分船舶的中國大陸廠商，屬於中國船舶集團的商船部門，與其軍工部門無涉。許多國家的造船廠皆依此慣例，設有商用及軍用二種不同部門。

CSSC是人民解放軍海軍艦船的一個重要的造船廠，據信正在建造中國的第三艘航空母艦。

CSIS報告指稱，自2018年以來，台灣長榮海運從中國大陸購買了44艘船，除兩艘外，其餘都是從生產中國軍艦的造船廠訂購的，其中包括CSSC。

CSIS說，一些外國公司，包括美國的盟友法國等國家的公司，也從CSSC購船。由於CSSC與中國軍方有聯繫，這些外國合約對該地區一些民主國家來說是對國家安全的切實威脅，並表示企業應該考慮美國的盟友南韓和日本作為替代夥伴；美國已將CSSC列入美國個人和企業的投資黑名單。