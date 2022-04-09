我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

長榮向陸國企買船 美智庫點名助共 長榮稱民間商業行為

台灣新聞組／台北9日電
圖為長榮海運貨櫃輪。（本報資料照片）
圖為長榮海運貨櫃輪。（本報資料照片）

華府知名智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7日指出，中國大陸最大的國有造船公司「中國船舶工業集團公司」（CSSC）和台灣最大的航運公司長榮海運之間簽訂的合約，可能會降低中國海軍戰力升級的成本，這對北京聲稱擁有主權的台灣構成安全疑慮。

長榮海運回應，自有船舶的採購均採國際公開招標，除了中國大陸之外，長榮也在台灣、南韓日本訂造新船。其中，南韓造船廠累計承造的貨櫃輪數量為58艘，運能逾73萬teu（20呎標準貨櫃），超過中國廠商所承造的35艘，運能約24萬teu。

長榮強調，新船採購純屬民間商業行為，承造該公司部分船舶的中國大陸廠商，屬於中國船舶集團的商船部門，與其軍工部門無涉。許多國家的造船廠皆依此慣例，設有商用及軍用二種不同部門。

CSSC是人民解放軍海軍艦船的一個重要的造船廠，據信正在建造中國的第三艘航空母艦。

CSIS報告指稱，自2018年以來，台灣長榮海運從中國大陸購買了44艘船，除兩艘外，其餘都是從生產中國軍艦的造船廠訂購的，其中包括CSSC。

CSIS說，一些外國公司，包括美國的盟友法國等國家的公司，也從CSSC購船。由於CSSC與中國軍方有聯繫，這些外國合約對該地區一些民主國家來說是對國家安全的切實威脅，並表示企業應該考慮美國的盟友南韓和日本作為替代夥伴；美國已將CSSC列入美國個人和企業的投資黑名單。

長榮 南韓 日本

上一則

洗錢案求判無罪 律師：陳致中從小看家人數錢 不覺有異

下一則

新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？

延伸閱讀

南韓吹懷舊風 寶可夢麵包貼紙飆漲 超夢最搶手賣41美元

南韓吹懷舊風 寶可夢麵包貼紙飆漲 超夢最搶手賣41美元
BTS傳考慮7人一起當兵 南韓特例修法再受矚

BTS傳考慮7人一起當兵 南韓特例修法再受矚
上海疫情影響航空 長榮等4月兩岸航班接連取消

上海疫情影響航空 長榮等4月兩岸航班接連取消
槓上姊夫鄭深池 張國華：願售股退出長榮集團

槓上姊夫鄭深池 張國華：願售股退出長榮集團

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

2022-04-03 21:24
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
杜汶澤希望台港兩地不要因為此事產生太大矛盾。圖／摘自臉書

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

2022-04-04 11:48

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬