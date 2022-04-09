美參謀首長：嚇阻陸最佳防禦 是台灣人自己來

美國參謀首長聯席會議主席密利7日在聯邦參議院軍事委員會作證說，最好的嚇阻中國犯台的方式，是確保中方了解「攻擊台灣是極難實現的目標」。（法新社）

俄烏戰事膠著，不少美國國會議員近日紛紛向拜登政府關切台灣安全議題。美國參謀首長聯席會議主席密利 7日在聯邦參議院軍事委員會作證說，他相信中國相當認真看待在烏克蘭的許多教訓，最好的嚇阻方式是確保中方了解，「攻擊台灣是極難實現的目標」。

密利表示，要嚇阻中國大陸的最佳防禦是台灣人自己來，美國必會像協助烏克蘭般提供武器協助台灣，相信陸方認真看待在烏克蘭的許多教訓。

密利也說，台灣易守難攻，要穿越台灣海峽，在台灣本島執行兩棲或空中攻擊並不容易，台北市有數百萬人口、台灣多山是防禦型島嶼，美國只需要協助台灣更好的防衛，這是美國能做到的。

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）6日表示，希望中國大陸自西方世界協調應對俄烏衝突中「吸取正確教訓」，警告北京若援助莫斯科要面臨後果，以及「不接受」武力犯台；她說，任何類似行動都會引發國際社會的回應，不單是美國。

財政部長葉倫（Janet Yellen）6日在眾議院財政委員會答覆議員詢問說，若北京進犯台灣，美國準備好制裁中國大陸，「我們已經在俄羅斯案中展現這項能力，在其他類似狀況中，毋需懷疑我們也能下決心採取相同作法。」

美籲讓台參與WHA

此外，美國國務院主管管理和資源的副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）8日會晤世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus），討論WHO的財務與改革，並要求譚德塞讓台灣能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明轉述兩人會晤，麥肯伊與譚德塞討論多項議題，包含WHO的財務與改革、應對疫情的努力、修正「國際衛生條例」以及研究新冠疫情起源。普萊斯表示，麥肯伊向譚德塞表達「讓台灣以觀察員參與WHA」一事。

今年的WHA將在5月22日至28日在日內瓦登場，台灣自2017年起再未曾獲邀參與。