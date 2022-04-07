宣傳大於實質？ 美對台軍售僅技術支援

美方最新的對台軍售，除派人員提供愛國者飛彈技術支援，軍事專家認為，可能與將接收MSE增程彈有關。（本報資料照片）

美國國防部 安合局（DSCA）宣布，9500萬美元的對台軍售。俄烏戰爭當頭，這項軍售案有何意義？還是宣傳大於實質？本案與今年初的第一次軍售，皆是愛國者飛彈的後續，兩者合計總價不到2億美元。這次軍售內容是提供愛國者防禦系統、相關設備與後勤支援等專業技術援助，跟之前一次一樣，都不是增設新裝備，屬於技術服務。

拜登 總統上任後，共三次發布對台軍售，除了後兩次的延續性小案，第一次公布的M109A6自走砲，也因陷入爭議而尚未正式簽訂相當於合約的發價書。

今年兩次與愛國者飛彈相關軍售，均非增售新裝備，屬技術服務類，2月總額1億美元軍售，是工程勤務及飛彈效能鑑測的設備與服務；這次9500萬美元，是派遣人員赴台提供技術支援。

國軍使用的愛國者飛彈，包括以攔截敵機為主的長程二型，以及射程短，但精確度高、攔截敵飛彈為主的三型。空軍防空飛彈指揮部下轄631、632、633共三個營，部署北中南三個作戰區。以最早裝備愛國者631營，三個連位於萬里、新店、南港。愛國者屬於機動部署，戰時不會留在原駐地，會在戰區持續移動。

國軍增購愛國者飛彈，升級現役飛彈的計畫代號為疾鋒，全案編列1791.4億台幣（約62.3億美元），原本執行期程是2007至2021年度。國防部前年修訂至2027年度結案，總金額不變。

國防部指出，愛國者飛彈計畫展 延目的，是補充彈藥採購不足數。據了解，這是因為計畫執行到最後仍有結餘款，美方建議以餘款增購愛國者三型飛彈的增程改良款（MSE），預計2025年抵台。為增加射程，MSE的彈體比原先的愛三大，每輛發射車彈數，由16枚降為12枚。

國家政策基金會副研究員揭仲指出，國軍使用愛國者飛彈已久，如今還要耗費近一億美元執行專業人員來台技術支援，令人訝異。由於兩國官方都不公布細節，他猜想可能與國軍愛國者系統將要接收MSE增程彈有關。