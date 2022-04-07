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台擴大制裁俄羅斯 57項高科技貨品輸俄設限

記者鍾泓良／台北7日電
經濟部增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，57項高科技貨品輸俄設限。圖為部長王美花。（本報資料照片）
經濟部增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，57項高科技貨品輸俄設限。圖為部長王美花。（本報資料照片）

經濟部昨日公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」，增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，自公告日起生效實施。其中57項產品包括電子設備、電子組件及光學元件等。

俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟部自3月1日起即針對「瓦聖納協議」（The Wassenaar Arrangement）規範之產品出口俄羅斯，從嚴審查。現參照盟友作法，經濟部依據《貿易法》第13條第3項規定，進一步增列「輸俄清單」，將具有軍商兩用特性，並嚴格管制可能用於大規模武器擴散的57項產品。

這57個管制品項與現行經濟部公告之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」的編碼規則相同，係以「出口管制分類號碼」進行管理，所規範的貨品也與國際間許多國家對俄羅斯出口的管制品項一致；業者須事先取得貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證才得以輸出。

經濟部籲請業者遵循出口管制法令，在出口前善盡職責調查，避免將可用於武器擴散之「輸俄清單」產品，在未經核可之情形下出口俄羅斯。

對於這次輸俄清單較上次瓦聖納協議加嚴哪些部分，貿易局解釋，雖然輸俄清單與瓦聖納協議在限制產品類別雷同，但最主要差異在於產品表現的限制更廣。如半導體預算速度、經濟規模，記憶體儲存容量等，因此限制產品比瓦聖納協議更多。

貿易局補充，台灣規定的輸俄清單參考歐美等國作法，因此限制產品上大致雷同。雖然因為限制產品增加，影響廠商也增大，但科技產業普遍反映，因部分高階製程所使用原料及設備本來就受到歐美等國輸俄限制，因此並未因輸俄清單而產生更多限制。

貿易局表示，業者在本公告前若已有符合貿易法施行細則第8條第1項的已預收貨款情形，貿易局將會依照個案出口最終用途及最終使用人是否涉及大規模武器擴散情事，具體審視予以准駁。

俄羅斯 預算 烏克蘭

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