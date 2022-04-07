鳳凰衛視關台北站 經長：陸資超過門檻

駐台21年的鳳凰衛視台北站將於5月14日關站並資遣員工，經濟部長王美花昨表示，由於去年鳳凰衛視申請股權架構變更，投審會就要審查。經審查，鳳凰衛視股權變更後，陸資股分占了四成以上，已經明顯超出三成門檻，且在實質認定方面，相關陸資人士對鳳凰衛視也全部都有實質控制權，這也被判定為是陸資。

王美花指出，根據「兩岸條例」，目前台灣沒有開放陸資在台經營媒體業務，所以去年鳳凰衛視申請股權架構變更時，投審會給其六個月改善，鳳凰衛視請求展延期限，因此展延到今年5月14日。

新陸資認定門檻不溯及既往，也就是說，若鳳凰衛視去年沒有申請股權架構變更，投審會並不會主動審查其是否為陸資。

鳳凰衛視是由曾任中國人民解放軍 軍官的劉長樂於1996年創辦，主攻兩岸三地及國際新聞，2001年開始在台灣駐點採訪。

不過劉長樂家族在2021年撤出鳳凰衛視經營。一般認為，這和劉氏家族跨足經營網路信貸平台「鳳凰金融」，卻出現潛藏金融風險的違約風波有關。

事後，曾任上海社科院黨委書記的徐威接任鳳凰衛視董事局主席，而曾任中國官媒央視副台長的孫玉勝則擔任鳳凰衛視總編輯，讓這家媒體的中國官方背景更為濃厚。