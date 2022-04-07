波洛西將訪台 國民黨駐美代表解讀：不鼓勵兩岸對話

黃介正指出，美國眾議院議長波洛西將訪台，背後是美國的另一種思路，不鼓勵兩岸對話。（記者廖士鋒／攝影）

對於日本 媒體傳出美國眾議院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）即將在本周末訪問日本後轉往台灣訪問，國民黨駐美代表、國際部主任黃介正7日早上對此表示，波洛西因為不會再尋求連任，也會卸下議長職務，所以有些媒體會用「畢業旅行」表達。

出席「台灣國際戰略學會」座談會的黃介正指出，波洛西長期對自由民主的支持是有紀錄的，「這是她個人的信念」，再者，現在美國國會山莊的氣氛，就是「防中」，對中國大陸強勢崛起高度警覺，而波洛西不論作為眾議院議長或者美國總統順位第三繼承人，都有很高象徵意義。

黃介正認為，眾議院訪華團、特使團、官方或非官方，不論乘坐美軍軍機還是民航班機，對於台灣的國防安全沒有直接的實質幫助，「但對國民心理可能有影響、對執政黨有鼓勵作用」。

進一步言之，黃介正指出，1996年台海危機迄今，美國對於台灣的軍售跟防務支持，即在鼓勵台灣人民的自信。過去美中沒有強力對抗時，堅強的台美關係和台灣的防衛能力，是鼓勵台灣邊境有自信地與大陸交往的保證，現在可能在美中戰略競爭格局下是另一種思路，希望台灣自己有更強力量應對可能的軍事威脅，「比較不鼓勵兩岸對話」。