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黑白集／台一頭熱挺烏 敵友二分法易落誤判陷阱

黑白集
俄烏戰爭發生後，台灣政府和民眾一頭熱對烏克蘭百般同情，卻忽略烏國一向對台灣極不友好。圖為外交部長吳釗燮。（本報資料照片）
俄烏戰爭發生後，台灣政府和民眾一頭熱對烏克蘭百般同情，卻忽略烏國一向對台灣極不友好。圖為外交部長吳釗燮。（本報資料照片）

俄烏戰爭發生後，台灣政府和許多民眾追隨美國強烈讉責俄羅斯，對烏克蘭百般同情。這兩天，中國大陸外長王毅和烏克蘭外長庫列巴通話，庫列巴稱許「中國是偉大的國家」，希中方為停火止戰發揮關鍵作用。看到這樣的讚許，那些一頭熱的人會不會覺得被澆了一頭冷水？

若不認清國際局勢，隨便採「敵友二分法」，就會陷入這樣的困惑。中烏長期友好，烏克蘭是大陸「一帶一路」的重要夥伴，此刻更需要拉攏中方。而中俄戰略關係密切，北京冬奧遭到西方杯葛，普亭特地前往送暖，還把對烏用兵壓到冬奧閉幕才開打，關係自是非比尋常。北京始終小心翼翼與俄烏保持等距，避免選邊，這是現實考量。

敵人的朋友，是對手或是朋友，很難一刀切。從反戰及人道立場，人們當然要譴責俄羅斯；但對於兩國衝突的起因，卻不能無知。許多台灣人對烏克蘭過度投射，卻忽略烏國壓制境內少數族裔的事實，亦不知烏國一向對台灣極不友好，甚至拒絕我國在該國設辦事處。相形之下，台俄間的貿易關係還密切得多，但我們卻衝動跟進制裁，放棄俄天然氣合約。

國家生存需要就現實利害作更深層研判，若失去主體性，跟著別人瞎起鬨，只會掉入誤判敵我的陷阱。美國一邊對俄制裁，還一邊搶購俄油，這是狐狸之計。而台灣呢？

烏克蘭 北京冬奧 俄羅斯

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