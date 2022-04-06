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美對台軍售9500萬美元 愛國者飛彈系統技術支援

記者張文馨、洪哲政／華盛頓、台北6日電
美方7日宣布新一波對台軍售「愛國者專案人員技術協助案」，總價9500萬美元。（本報資料照）
美方7日宣布新一波對台軍售「愛國者專案人員技術協助案」，總價9500萬美元。（本報資料照）

美國國防安全合作局（DSCA）7日宣布，批准售台「愛國者專案人員技術協助案」，總價9500萬美元（約27.24億元台幣），行政部門已通知國會。

DSCA透過新聞稿表示，台方要求購買技術援助支持，包含愛國者防空系統、設備與後勤的維護、操作和規畫等；主要承包商為雷神科技公司。

DSCA表示，這項擬議的軍售案將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。

台灣國防部則在6日表示，美國政府於美東時間4月5日就「愛國者技術代表」總額9500萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。此案為勞務案，由美方派員協助維持我愛國者飛彈維運升級。

台國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯感謝。

台國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對台灣防安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

這是拜登政府任內第三度、今年第二度宣布對台軍售案；DSCA今年2月7日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，美方將持續派技術代表來台評估保養愛國者飛彈，預算規模1億美元（約新台幣27.8億元）。

所謂飛彈鑑測，在此指美方派技術代表來台評估保養愛國者飛彈，有前例可循。

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