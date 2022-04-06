黑白集／不喊殺 不舔抱 印度「三哥」來了

印度總理莫迪。（Getty Images）

烏克蘭戰火不休，國際秩序被震得牆倒地裂。美中各自縱橫，並不令人意外；但印度 替俄國 出頭，才是驚動四海。白宮指責新德里「騎牆」，激起印度網民聲援俄國，衝上推特發燒榜。印度電視名人阿納布舌戰美國智庫，痛批美「沒資格藉民主站在烏克蘭肩上開槍，卻要印度善後」，從非美視角穿越外交藩籬，出盡鋒頭。

印度是美國盟友，卻用盧比大買俄油，還辯稱比照歐美搶貨。拜登不想扯破臉，只能勸莫迪小買就好。白宮鼓動各國跟進制裁，莫斯科被迫亮劍「盧布經濟」，仗著能源與原物料撐盤，盧布升值更勝戰前，國際制裁頓時軟腳。印度人昔被貶稱「阿三」，如今搖身成「三哥」。

莫迪不只掃貨俄油，還趁其小麥豐收，搶進中東非洲市場，對印太盟友一改姿態。印度笑納日本5兆日圓（約409億美元）投資，卻拒絕站隊抗俄；當東協、中東表態中立，印度則獲澳洲 妥協簽署經貿協議。澳洲為拉緊鄰近這抗中幫手，對印開放逾九成市場。

烏國血戰，各國旁觀，印度不染硝煙，大國卻爭相拉攏，戶限為穿。中國放軟搬開邊境石頭，俄國鼓吹俄中印機制，行情一抬，烏國隨即求助調停。

同樣與野心大國為鄰，印度自有生存邏輯，算盤撥得精巧，讓民主獨裁政權盡現原形。不必喊打喊殺，不必又抱又舔，一樣能走自己的路。（轉載自聯合報）