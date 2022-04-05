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新聞評論／人肉盾牌的災難 台灣能想像？

聯合報社論

烏克蘭人民抗俄意志高昂，卻也面臨大規模的人道災難。聯合國難民署估計，已有400萬人逃離烏克蘭、600萬人在烏境內流離失所，另1300萬人困在戰火肆虐地區。烏克蘭許多城市被轟炸，幼兒園、學校、醫院、劇院、公寓被毀，不少平民遇害。美國和國際人權組織都認定，俄軍犯下攻擊平民的戰爭罪行，美國總統拜登更指控俄國總統普亭是「戰犯」。

國際法最重要的交戰規則之一，就是區分戰鬥人員和平民、區分軍事目標和民用設施；故意殺害平民或攻擊非軍事目標均被定義為「戰爭罪」，不容於國際社會。俄軍多次被指以平民為目標，攻擊學校、醫院和民居，近日更被控把兒童當掩護坦克的人肉盾牌，撤離基輔時還在民宅周遭埋設地雷，令舉世憤然。其中有些是明顯惡劣罪行，有些罪責卻因烏軍之作為而變得模糊。

「華盛頓郵報」報導，烏克蘭軍隊在基輔的公寓大樓間部署火箭砲、防空機槍和裝甲車，武裝志願兵駐紮在辦公室、住家或餐館等場所。烏軍混在平民區部署防線，除模糊俄軍的戰爭罪責，也可能置烏國民眾於險境而違反國際法。面對攻擊平民之指責，俄軍回稱那些建築已成烏軍軍事設施的掩體；俄軍固不應攻擊平民，但烏軍對此也恐難逃責任。

基輔烏軍駁斥此一說法，認為依此邏輯，烏軍難道要撤守大城？而華郵訪問的大多數烏克蘭平民，也表示理解烏軍作法。抗俄意志強烈的烏克蘭民眾，支持烏軍在平民處所進行軍事部署，然而，武裝化的平民居所也會成為俄軍攻擊目標。於是，當烏方的戰爭宣傳控訴俄軍濫殺平民時，俄方也反控烏軍以數百萬平民做為人肉盾牌。

在台灣，蔡政府除站隊美國、制裁俄羅斯外，也訴諸人道援烏。蔡英文總統說，俄軍入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡流離失所；行政院長蘇貞昌也表示，從這次戰爭記取教訓就是獨裁者的窮兵黷武，受害最嚴重就是老弱婦孺和平民百姓。但除了歐洲各國正在努力應付二戰以來最大的難民潮，如今仍被困在烏克蘭城市砲火下的平民百姓處境，是否也給了蔡政府什麼啟示？

近年在台海情勢催化與美國要求台灣加強自我防衛能力的催促下，國防部正研議延長役期，也要強化全民國防，進行後備軍人及全民防衛動員制度改革。美國國防部助理部長卡琳以烏國抗俄作為台灣自我防衛的典範，呼籲台灣以烏國為鑑，讓人民做好作戰準備。台灣也借鑑烏克蘭，進行了「史上最硬」後備教召；蔡英文視導時更強調，要貫徹「就地動員，就地作戰」原則，預設戰場發生在自己家鄉。

全民國防強調軍民一體，結合軍事武力與民間資源、精神意志，形成總體國防力量，這是保家衛國的最重要憑藉。但中共犯台，如果社區就是戰場，公寓也做武裝，基輔兵燹焚城景象將重現台灣街頭。基輔武裝志願兵說，「戰爭的邏輯非常殘酷，我們無法在避免平民死傷下保衛城市」。俄烏尚能闢出疏散平民的人道走廊，但台灣四面環海，一旦有事要如何開闢人道走廊？我們又如何想像一場以平民婦孺為人肉盾牌的災難？

蘇貞昌舉例烏國阿嬤拿木槍保家衛國、老爺爺也到軍營報到，重提他只剩一支掃帚也要對抗侵略。問題是，烏國總統澤倫斯基雖成抗俄英雄，人民面對家園破毀和死難流離卻極慘烈。面對霸權，應發揮小國求生的最佳智慧，執政者謹慎避戰，這是看待烏克蘭人道災難應有的警惕。

烏克蘭 國防部 蔡英文

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