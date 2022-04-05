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「我們要和平」呂秀蓮發起大遊行 喊給三軍統帥聽

記者丘采薇／台北5日電
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)
前副總統呂秀蓮。(本報資料照片)

俄烏戰爭持續一個多月，前副總統呂秀蓮昨天表示，將於5月14日與宗教界人士舉辦「和平愛台灣」大遊行，歡迎所有愛台灣、反對戰爭的各界人士參加，一齊走出去、喊出來，喊給蔡英文總統和其他國家三軍統帥聽，「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉。」

呂秀蓮說，根據台灣國際戰略學會民調，雖然雖然70.2%的受訪者願意為保台而戰，但高達77.3%的人希望兩岸「和平往來」，主張「抗中」只有16.1%而已；至於對美國信賴度也未超過五成，信賴台灣有自我防衛能力的更只有34.7%而已。

呂秀蓮說，她對宗教是尊而敬之，信而不迷，過去擔任公職時結下善緣，此番更感受到宗教界對生命的珍惜與對台灣的疼惜。由宗教界發動「和平愛台灣」，可以避開政黨及政客的政治算計，呼籲所有愛台灣反對戰爭的人一齊走出去，喊出來，喊給上帝、阿拉、佛祖眾神明聽，「也要喊給三軍統帥蔡英文，還有中國、美國，及其他國家的三軍統帥聽。」

呂秀蓮說，三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因一聲令下而命喪黃泉。俄國梟雄普亭不知已經折損多少愛將與俄國官兵，更別說烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。

呂秀蓮也說，活動原訂於4月17日，那是1895年4月17日李鴻章與伊藤博文簽訂喪權辱國「馬關條約」的日子。清廷因甲午戰敗，擅自將台澎「永久讓與日本」，同胞應當沒齒難忘，希望中國大陸14億朋友更要正視這頁歷史，別再喊「台灣是中國神聖不可分割的領土」，「我們要和平，必先避免戰爭；要避免戰爭，就先要找出歷史正確和政治正確，所謂『公義』。就讓我們開始建立正確的新兩岸歷史觀，再用和平理性的論述擘繪兩岸的新未來。」

呂秀蓮 蔡英文 俄國

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