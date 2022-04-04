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防共軍第一擊 雪隧導坑設指揮中心 替代衡山指揮所

記者洪哲政／新北4日電
防制共軍「第一擊」，國軍通資部隊已進駐雪隧行控中心，門口二代衛星通訊車在偽裝網下作業。（記者洪哲政／攝影）
防制共軍「第一擊」，國軍通資部隊已進駐雪隧行控中心，門口二代衛星通訊車在偽裝網下作業。（記者洪哲政／攝影）

受俄烏戰事影響，國軍重新評估各作戰區地下指揮所承受第一擊能力，同時啟動全民防衛動員準備法，與交通部高速公路局攜手，克服光纖使用頻段與通信整合的技術問題，在國道五號雪山隧道導坑深處開設指揮中心，發生戰爭時能取代衡山指揮所聯合作戰指揮中心（JOCC）。

國軍防制共軍「第一擊」 製表／政治組
國軍防制共軍「第一擊」 製表／政治組

國軍通資部隊已進駐位於新北坪林的雪山隧道行控中心，在導坑內簡要部署，全案將在今年漢光38號演習中實施驗證。

俄烏開戰，國防部長邱國正曾公開表示，國防部評估作戰程序幾乎不會變，「一定先打你指管通情監偵系統」。

國軍今年漢光演習實兵演練中，將有多項模擬俄烏戰情反制第一擊的想定，以雪隧坪林行控中心接替衡指所遂行作戰指揮，就是其中一項。

本報系聯合報透過申請獲准訪問國道五號設施重要據點雪隧行控中心，時值清明連假前，行控中心人員持續24小時密切監控國五車流，模擬假期間交管措施，隧道內各機房、聯絡道與導坑動靜，包括國軍預備開設指揮中心的導坑段落，都顯示在多工螢幕上。行控中心門口，則已部署國軍二代衛星通訊車在偽裝網下作業。

雪隧行控中心位於雪山山脈，周邊有群山環繞掩護，而雪山隧道是東南亞第一長的公路隧道，除南北兩向車道外，下方還有貫穿全線可供車行的導坑，豎井深度有512公尺，坑內深度不但足夠抗炸，且各自有通風中繼站，平面與豎坑都各有出口，適合人員生存與大型裝備進駐。

國防部「戰時衡指所」替代方案，多年前即已有相關想定，並有多個地點可供選擇，許多交通、水電地下設施都被納入。雪隧行控中心向來被軍方認為是制敵重要節點，列為首選，但實務上礙於光纖頻寬使用與部會配合意願，多年來無法落實，今年將首度比照國道戰備道戰機起降進行實兵驗證。

雪隧行控中心是交通重要節點，須遠端負責監控國五全線車流、號誌與設施動態，現有配置已有光纖所有頻段與頻寬，國防部透過全民防衛動員署協調，由行控中心撥出預備用光纖供國防部使用，其餘戰術網路部署由通資電軍自行克服，近日才完成坑內網路架設通聯。初步由進駐人員展開運作，實兵演習時將再進駐與各作戰區通聯所需的大型螢幕及監偵設備。

高公局在全國國道隧道還有多處行控中心與地下設施，雪隧行控中心開設檢討順利，各作戰區地下指揮中心未來也要研議比照，尋找備援指揮地點與遷移的配套方案。此案也可望成為國軍推動全民國防、全民皆兵構想的展示窗口，在今年漢光38號演習中實施。

國防部 東南亞

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