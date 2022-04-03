大屋頂下／總統大選前必須說清楚 中華民國當然不是台獨

台灣陸委會主委邱太三說，維護中華民國主權不算台獨，這句話是對的。但隔一天又傳出「兩岸應互相承認主權」的說法，這就引起是否為「兩國論」的議論。

中華民國當然不是台獨，「兩國論」則是一種台獨。

蔡英文總統團隊近年建構起「中華民國台灣」的騎牆論述，嘗試從「台獨體系」向「中華民國體系」移動，但其中心思想始終是：台灣是一個主權獨立的國家，現在的名字是中華民國。

邱太三說，「中華民國不算台獨」（只因名字叫中華民國？），但又說「相互承認主權」（承認台灣是主權獨立的國家？）。兩句話，相互矛盾。

這是借殼台獨，也是兩國論。

其實，邱太三說「中華民國不算台獨」，引申而言，已可視為「由民進黨及蔡英文執政的中華民國不是台獨」的政治宣示。

這顯示蔡團隊確在進行從「台獨體系」移向「中華民國體系」的試探。但是，那句「兩岸相互承認主權」，卻是一截「兩國論」的尾巴，用「借殼台獨」打翻了「中華民國不算台獨」。

蔡團隊的兩岸新戰略如果就此定型，即不啻宣示：我不是「台獨」，但我是「借殼台獨」。這樣的戰略是自欺欺人。

其實，蔡英文說，「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，因中華民國憲法是憲法一中，兩岸條例則是一國兩區，在此一架構下，中華民國當然不是台獨。

因此，蔡英文說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這個說法應當還在中華民國憲法的範圍之內。但若謂台灣與中國互不相屬，那就是另一回事了。

至於主權的問題，依據九二共識「海峽兩岸均堅持『一個中國』原則，但對其涵義認知各有不同，可以口頭聲明方式各自表達」；此即「一個中國／各自表述」。若回到九二共識，就沒有相互承認或相互否認的問題，也可說擱置或超越了承認或否認，可以維持「和平發展」。

進一步，若能建立起「大屋頂中國」的架構，則在大屋頂下，中華民國是民主中國，中華人民共和國是社會主義中國，二者皆是一部分的中國，同屬「一個（大屋頂）中國」，亦即兩岸主權相互涵蘊並共同合成的「一個中國」。（以上，因為有大屋頂，所以也不是兩國論）

問題是：蔡團隊宣示「中華民國不算台獨」，顯示已知「台獨體系」走不下去，必須移向「中華民國體系」；但又想利用中華民國的外殼，玩「借殼台獨」的花樣。倘係如此，必定是中華民國保不住，台獨也搞不成，兩頭落空。

逐二兔不得一兔，蔡團隊必須在中華民國與台獨之間作一選擇。若是選擇了「中華民國不是台獨」的戰略，就必須進一步丟棄「台灣是一個主權獨立的國家，名字是中華民國」之類「借殼／騎牆」論述。因為，除非正名制憲，台灣怎麼會是一個主權獨立的國家？

再談中共。其終極目標在消滅中華民國，也一直以「中華民國已經滅亡論」來操作兩岸關係。但是，在在證明，中共也承認或默認「中華民國不算台獨」。

中共知道，不維持住中華民國，就為台獨製造空間。因此，在胡錦濤時代及習近平前期，皆為「一中各表／求同存異」留有空間，馬習會即可謂是「一中各表」的具體實踐。當年常見「憲法說」，北京謂「兩岸各自相關規定（憲法）符合一個中國原則」，王毅更直接說「他們應當接受他們自己的憲法所規定的大陸和台灣同屬一個中國」。這些皆證實：中共也認為「中華民國（或中華民國憲法）不是台獨」。

再以中共的《反分裂國家法》論，皆在規範未來可能發生的台獨情況，包括如果「台獨分裂勢力以任何方式任何名義從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」，即得採取非和平方式及其他必要手段，捍衛國家主權和領土完整。這些「如果」，可能包括了「借殼台獨已告確立」或「務實台獨工作者當選中華民國總統」等。但綜觀此法的政治邏輯，仍有一潛台詞，就是：「中華民國不是台獨。」

兩岸現今的僵局與危機正是在於：蔡團隊想要回到「中華民國」，但又丟不掉「台獨」的尾巴。中共則看出「借殼台獨」的操作，縱使蔡團隊表態靠向中華民國，但中共不會為蔡英文撕掉台獨的標籤。因為，中共不容「任何形式／任何名義」的台獨，當然容不下「台灣是一個主權獨立的國家，名字是中華民國」。

看向未來，民進黨正陷於兩難。一方面仍想用「內殺型台獨」綁架選舉，另一方面又想從台獨脫困。邱太三第一天的「中華民國不算台獨」，到第二天的「兩岸應相互承認主權」（中華民國也是台獨？），充分呈現了這種矛盾。

本文認為，蔡英文走到「中華民國不算台獨」這一步，就不能退回去。基本與立即的方法是，蔡團隊此後勿再說「中華民國台灣」或「台灣已經獨立，不必再宣布獨立」；而應正大光明地逕稱「中華民國是主權國家」，「依據中華民國憲法（一中）及兩岸人民關係條例（兩區）處理兩岸關係」。（注意，已從「兩岸事務」放大為「兩岸關係」）。

至於中共不肯撕掉民進黨的台獨標籤，硬要逼台獨自囚，那只能徐圖緩解，至少蔡英文自己不能再用台獨來作繭自縛。執政的民進黨不走出台獨，中華民國就是台獨。

台獨是革命者與異議者的玩具，中華民國是執政者的責任。

甚至，依據中華民國憲法，統一議題也不須迴避，只要能建立「統一公投」，中華民國的民主體制就是最好的國安保障。

如果主張「中華民國不是台獨」，就要回到馬英九所說的「一中各表」，亦即不能「表」成「一中一台／兩個中國／台灣獨立」。因為，中華民國就是「憲法一中／一國兩區」，不是台獨，不是一邊一國，也不是兩國論。

希望邱太三掀起的這一段插曲，能在兩岸建立「中華民國不是台獨」的共識。俄烏變局印證：一個不是台獨的中華民國，是兩岸定海神針；正如季辛吉等曾指出，一個不加入北約的烏克蘭，是俄烏定海神針。

尤其，在2024總統大選前，民進黨必須及時說清楚「中華民國不是台獨」。否則，屆時任何「務實的台獨工作者」恐怕皆難務其實。

邱太三下次會不會說「中華民國也不是兩國論」？這要考考他的口才了。