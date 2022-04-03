美關切台軍力能否承受第一擊 將增加不對稱戰力武器

烏克蘭的表現，激發蔡政府討論調整戰略、防衛計畫，過往較不討好的強化國防措施，如延長役期、增加國防預算等，獲更多討論與支持。（圖：總統府提供）

俄烏戰事爆發不久，美國總統拜登 指派跨黨派資深代表團訪台，成員皆為國安、國防背景，據轉述，美國代表團關切台灣軍備、兵制等問題，與會人士解讀，俄烏開戰後，美國更重視台灣防衛能力，對蔡政府的期望更高。台美已成立專案，針對國軍指管通情系統抗炸、防爆、反制能力，派遣專案小組人員前往各地下指揮所展開實況體檢，評估承受「第一擊」的能力。

熟悉台美事務的人士指出，美國長期關切台灣現役與後備軍力，建議台灣檢視人力，投資不對稱作戰能力等。據悉，烏克蘭 危機後，美方看好蔡總統第二任可像開放美豬一樣，以政治力解決兵役問題。

民進黨人士指出，美國近年一再提醒台灣必須提升自我防衛能力，台方去年底掛牌成立「全民防衛動員署」，就是增強台灣整體防禦作戰能力的一環，未來台美將透過雙方互訪及小部隊駐訓等，汲取美方後備部隊建軍經驗。軍方透露，因應俄烏之戰，美台間已展開國軍部隊體檢。

知情人士表示，蔡英文總統在強化國防戰力上還有很多事情要做，延長役期外，後備軍人要扮演什麼角色？由誰負責？隸屬哪個指揮系統？如新加坡和以色列 ，具有強悍的後備力量，堪為台灣之師。

美台商會會長韓儒伯說，若北京攻台，相信美、日會援助台灣，但台灣要有抵抗與擊退入侵能力，可學習以色列，讓民防直接發揮作用。韓儒伯建議，把更多責任放在年輕人身上，擴大徵兵，還要有年度培訓，保持適齡公民能為國服務。

日前訪台的美代表團成員、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林，日前在一場華府智庫研討會分享訪台心得指出，烏克蘭人英勇抗敵，凸顯不對稱戰力的重要性；他認為蔡政府和台灣民眾已經吸收烏克蘭經驗，願強化不對稱戰力。

知情人士表示，美方看到台灣展現更急迫的態度，要增加不對稱戰力武器，及發展後備戰略。

軍事專家指出，俄烏打的是不對等陸戰，與台海是海空優先的防衛作戰，兩者差異頗大。但因應作戰進程的壓縮，國軍過去步步為營的接戰順序，戰術上恐怕必須面臨壓縮調整。