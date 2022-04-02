美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

美國日前通過「晶片 法案」，提供晶片製造商520億美元補助，希望降低國外晶片依賴，強化本土半導體產業。對此，前立委郭正亮表示，「台積電 恐怕會成為美國的職業訓練班」；而台積電、南韓三星 也投書抗議，補助對象不能只限於「總部設立於美國」之企業。

據新頭殼報導，郭正亮分析，英特爾（Intel Corporation）有「2壞」，第一要求美國政府只能補貼自己，台積電、三星都是「外資」不能補貼；第二，英特爾來台灣挖角人才，而且拿的是美國政府補貼的錢，用兩、三倍的薪水挖角台灣人才，使台積電「腹背受敵」。

郭正亮說，美國未來肯定會不斷誇大地緣政治的風險，來說服台積電去美國投資。美國是希望台積電能投資設6座晶圓廠，前面提到的120億美金「只是第一座」而已；而且美國人又不願意上大夜班，而台灣是碩士、博士都願意賣肝上班。近日台積電在徵要去美國場的人，總共2000人，「台積電不就變成美國的職業訓練班？」

台積電、三星投書抗議

針對美國「晶片法案」，台積電、三星投書抗議，補助對象不能只限於「總部設立於美國」之企業。台積電在投書中強調，「美國不應該試圖複製現有供應鏈，而是應該集中於發展先進技術，以提升競爭力，並盡速改革移民政策，以吸引更多外來人才協助創新。」

三星也贊同台積電說法，「美國應該確保所有符合資格的企業，不論來自哪一國，都能有機會爭取美國資金，享有公平的競爭環境。」

彭博資訊報導，台積電在收到美國美國商務部諮詢該如何進行晶片廠補貼時，書面回應說：「根據公司總部所在地而任意對某些公司施以優惠待遇，對於提高晶片生產效率沒有幫助，也忽視大型晶片廠其實持股來源非常多元的現實狀況。」

台積電呼籲美國政府不要試圖複製既有的晶片產業鏈，而應著重在發展能夠提升晶片產業競爭力的科技。