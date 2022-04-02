我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

台灣新聞組／台北2日電

美國日前通過「晶片法案」，提供晶片製造商520億美元補助，希望降低國外晶片依賴，強化本土半導體產業。對此，前立委郭正亮表示，「台積電恐怕會成為美國的職業訓練班」；而台積電、南韓三星也投書抗議，補助對象不能只限於「總部設立於美國」之企業。

據新頭殼報導，郭正亮分析，英特爾（Intel Corporation）有「2壞」，第一要求美國政府只能補貼自己，台積電、三星都是「外資」不能補貼；第二，英特爾來台灣挖角人才，而且拿的是美國政府補貼的錢，用兩、三倍的薪水挖角台灣人才，使台積電「腹背受敵」。

郭正亮說，美國未來肯定會不斷誇大地緣政治的風險，來說服台積電去美國投資。美國是希望台積電能投資設6座晶圓廠，前面提到的120億美金「只是第一座」而已；而且美國人又不願意上大夜班，而台灣是碩士、博士都願意賣肝上班。近日台積電在徵要去美國場的人，總共2000人，「台積電不就變成美國的職業訓練班？」

台積電、三星投書抗議

針對美國「晶片法案」，台積電、三星投書抗議，補助對象不能只限於「總部設立於美國」之企業。台積電在投書中強調，「美國不應該試圖複製現有供應鏈，而是應該集中於發展先進技術，以提升競爭力，並盡速改革移民政策，以吸引更多外來人才協助創新。」

三星也贊同台積電說法，「美國應該確保所有符合資格的企業，不論來自哪一國，都能有機會爭取美國資金，享有公平的競爭環境。」

彭博資訊報導，台積電在收到美國美國商務部諮詢該如何進行晶片廠補貼時，書面回應說：「根據公司總部所在地而任意對某些公司施以優惠待遇，對於提高晶片生產效率沒有幫助，也忽視大型晶片廠其實持股來源非常多元的現實狀況。」

台積電呼籲美國政府不要試圖複製既有的晶片產業鏈，而應著重在發展能夠提升晶片產業競爭力的科技。

台積電 晶片 三星

上一則

黑白集／推台積電入火坑 王美花豈能不挺身？

延伸閱讀

繪圖晶片激戰 台積電大贏家

繪圖晶片激戰 台積電大贏家
英特爾CEO基辛格回鍋第一年 薪酬是員工的1700多倍

英特爾CEO基辛格回鍋第一年 薪酬是員工的1700多倍
搶先台積 英特爾歐洲大投資

搶先台積 英特爾歐洲大投資
英特爾旗下自駕車部門Mobileye 提交IPO申請

英特爾旗下自駕車部門Mobileye 提交IPO申請

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住