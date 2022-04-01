我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

黑白集／拿「吊路燈」來說嘴 看似愛國真愚昧

黑白集
俄烏之戰引發台灣網民罵戰，綠營側翼網紅大呼通敵賣台就該送去吊路燈。示意圖。(本報資料照片)
俄烏之戰引發台灣網民罵戰，綠營側翼網紅大呼通敵賣台就該送去吊路燈。示意圖。(本報資料照片)

俄烏之戰引發台灣網民罵戰，近日流行詞彙是「吊路燈」。緣起二戰末期蘇軍圍攻柏林時，納粹德國秘密警察「蓋世太保」大肆搜捕「失敗主義者」，直接在街頭燈桿上吊死示眾。此哏原在諷刺某些激進「台派」，不料綠營側翼網紅大聲附和，強調開戰第一要務便是「內除國賊」，通敵賣台就該送去吊路燈。

大敵當前時，把「肅清叛徒」當重點，不只納粹德國。同時間，日本秘密警察「特高」手段也極粗暴，許多自由派文人、基督徒被下獄甚至喪命。當時被殖民的台灣，也發生「高雄州事件」，主其事的日警特高課長，戰後被人打死洩憤。中共在江西面對國府圍剿時，也出現「反AB團」浪潮，被控通敵而遭清洗者達數千人。受害者包括後來官拜解放軍元帥的陳毅，新婚妻子誤以為他被殺，投井自盡。

這些「除垢」運動，說穿了，都是色厲內荏的情緒投射。對真正的敵人無計可施，只好把刀鋒指向自己人，趁機公報私仇。其結果，蓋世太保與特高雖凶狠，也沒使納粹與日本免於敗亡。至於中共「蘇區」遭攻破，被迫2萬5000里長途逃竄，差點被剿滅；事後承認「反AB團」是一大錯誤，徒然削弱自身力量。

把吊路燈當成愛國表現來說嘴，除心態險惡，更愚昧至極。把國家推進萬劫深淵，還兀自洋洋得意。（轉載自聯合報）

納粹 警察 德國

上一則

台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中

下一則

談台海局勢 李顯龍：各方盼維持現狀

延伸閱讀

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
普亭拿JK羅琳類比西方欲抹殺俄國 本尊反控他不容異議

普亭拿JK羅琳類比西方欲抹殺俄國 本尊反控他不容異議
普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭

普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供