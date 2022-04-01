黑白集／拿「吊路燈」來說嘴 看似愛國真愚昧

俄烏之戰引發台灣網民罵戰，綠營側翼網紅大呼通敵賣台就該送去吊路燈。示意圖。(本報資料照片)

俄烏之戰引發台灣網民罵戰，近日流行詞彙是「吊路燈」。緣起二戰末期蘇軍圍攻柏林時，納粹德國 秘密警察 「蓋世太保」大肆搜捕「失敗主義者」，直接在街頭燈桿上吊死示眾。此哏原在諷刺某些激進「台派」，不料綠營側翼網紅大聲附和，強調開戰第一要務便是「內除國賊」，通敵賣台就該送去吊路燈。

大敵當前時，把「肅清叛徒」當重點，不只納粹德國。同時間，日本秘密警察「特高」手段也極粗暴，許多自由派文人、基督徒被下獄甚至喪命。當時被殖民的台灣，也發生「高雄州事件」，主其事的日警特高課長，戰後被人打死洩憤。中共在江西面對國府圍剿時，也出現「反AB團」浪潮，被控通敵而遭清洗者達數千人。受害者包括後來官拜解放軍元帥的陳毅，新婚妻子誤以為他被殺，投井自盡。

這些「除垢」運動，說穿了，都是色厲內荏的情緒投射。對真正的敵人無計可施，只好把刀鋒指向自己人，趁機公報私仇。其結果，蓋世太保與特高雖凶狠，也沒使納粹與日本免於敗亡。至於中共「蘇區」遭攻破，被迫2萬5000里長途逃竄，差點被剿滅；事後承認「反AB團」是一大錯誤，徒然削弱自身力量。

把吊路燈當成愛國表現來說嘴，除心態險惡，更愚昧至極。把國家推進萬劫深淵，還兀自洋洋得意。（轉載自聯合報）