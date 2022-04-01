我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

共軍對美軍「以敵練兵」 邱國正：他們在改變

記者洪哲政／台北1日電
國防部長邱國正表示，中共「逢艦必跟、逢機必問」，的確在改變，國防部會當成例子參考。(記者潘俊宏／攝影)
國防部長邱國正表示，中共「逢艦必跟、逢機必問」，的確在改變，國防部會當成例子參考。(記者潘俊宏／攝影)

美方智庫近期研究提及中共因應美軍西太平洋部署，美中兩軍不時有近距離接觸，共軍「以敵練兵」。國防部長邱國正昨在立法院表示，中共「逢艦必跟、逢機必問」，的確在改變，國防部已發覺到這個問題，會當成例子參考。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）刊物「中國簡報」（China Brief）刊載專文，提及近來美軍與中共解放軍在西太平洋不時有近距離接觸，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「以敵練兵」，強化自身戰力。

昨天又有中共解放軍13架戰機進入台灣西南防空識別區，2架轟六穿越巴士海峽抵台灣東南外海。空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍司令部27日公布的西南空域空情動態，當日也有兩架次轟六機穿越巴士海峽，抵台灣東南部外海，航程前期還有一架運八遠干機隨行，與昨天航跡類似，但昨有八架快速機在轟六機前期航跡附近伴隨。

立法院外交及國防委員會昨天初審通過「後備軍人召集優待條例草案」。傳出日前承認潛艦國造「卡關」，邱國正澄清，潛艦國造過程中的確遇到很多困難，但均經專案人員一一克服，他不曾「首度承認卡關」，有障礙都在克服。

空軍一架幻象戰機3月14日墜海失事，飛行員獲救，機隊停飛執行「天安特檢」時間，較其他機種長。邱國正備詢時表示，幻象戰機今天起全面復飛。

中共 國防部 共軍

上一則

國民黨桃園不辦初選 羅智強最快2日宣布參選市長

下一則

役期延長料2024選前不上路 邱國正：不會因早當兵免一年役期

延伸閱讀

新聞評論／延兵役? 蔡英文給天然獨世代的戰爭預告

新聞評論／延兵役? 蔡英文給天然獨世代的戰爭預告
台恢復1年制徵兵？ 防長：研議不修法延長役期

台恢復1年制徵兵？ 防長：研議不修法延長役期
冷眼集／兵役是政治問題 國防部長有口難言

冷眼集／兵役是政治問題 國防部長有口難言
台役期僅4個月 美前官員：少得離譜

台役期僅4個月 美前官員：少得離譜

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供