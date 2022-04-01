共軍對美軍「以敵練兵」 邱國正：他們在改變

國防部長邱國正表示，中共「逢艦必跟、逢機必問」，的確在改變，國防部會當成例子參考。(記者潘俊宏／攝影)

美方智庫近期研究提及中共 因應美軍西太平洋部署，美中兩軍不時有近距離接觸，共軍 「以敵練兵」。國防部 長邱國正昨在立法院表示，中共「逢艦必跟、逢機必問」，的確在改變，國防部已發覺到這個問題，會當成例子參考。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）刊物「中國簡報」（China Brief）刊載專文，提及近來美軍與中共解放軍在西太平洋不時有近距離接觸，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「以敵練兵」，強化自身戰力。

昨天又有中共解放軍13架戰機進入台灣西南防空識別區，2架轟六穿越巴士海峽抵台灣東南外海。空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍司令部27日公布的西南空域空情動態，當日也有兩架次轟六機穿越巴士海峽，抵台灣東南部外海，航程前期還有一架運八遠干機隨行，與昨天航跡類似，但昨有八架快速機在轟六機前期航跡附近伴隨。

立法院外交及國防委員會昨天初審通過「後備軍人召集優待條例草案」。傳出日前承認潛艦國造「卡關」，邱國正澄清，潛艦國造過程中的確遇到很多困難，但均經專案人員一一克服，他不曾「首度承認卡關」，有障礙都在克服。

空軍一架幻象戰機3月14日墜海失事，飛行員獲救，機隊停飛執行「天安特檢」時間，較其他機種長。邱國正備詢時表示，幻象戰機今天起全面復飛。