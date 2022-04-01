役期延長料2024選前不上路 邱國正：不會因早當兵免一年役期

國防部長邱國正對於役男役期是否延長表示，會按程序討論，一定給大眾能接受的理由。(記者潘俊宏／攝影)

政府研擬延長兵役，造成役男與家長焦慮。國防部 長邱國正昨天向關心兵役的學生與年輕人致歉，但他也要請大眾諒解，「國防部不是故意的」；未來新舊制度間不會用時間來切，不會有早點當兵就可免掉一年役期的情形，不會離譜地造成「早一天四個月、晚一天變一年」。

台北中國時報報導，民進黨 知情人士透露，「勞師動眾地討論，理論上就是要改」；若不是編到正規軍隊裡，仍是軍事訓練役，不管延長多久，都要修法；為避免影響役男生涯規畫，及國防部相關配套措施，傾向「修法通過後，政策不會立刻上路，公告兩到三年後再實施。」換言之，在2024年總統大選前，役期延長即便定案，未必立即施行。

本報系聯合報報導，立法院外交及國防委員會昨初審通過「後備軍人召集優待條例」草案，包括民眾黨立委邱臣遠、國民黨 立委溫玉霞、江啟臣都關切役期延長的規畫進度，披露政府傾向延長兵役，學生及家長不盡贊成，國防部始終稱「在研議中」，無法讓家長安心；已有民代為役男陳情，要求提早服完四個月軍事訓練役。

邱國正說，造成紛擾，國防部過意不去，因為外界有許多意見，須納入考量；此案造成家長或學生心理憂鬱，要請大眾諒解。

邱國正指出，若要延役，外界一定會想趕著早一點當兵，提早將四個月（軍事訓練役）當完；但他舉例說，國防部2013年推動四個月軍事訓練役時，在2013年到後面幾年間，當時部隊裡也還有原一年役期與四個月役男共處，「這一定是個過渡」，不會有早點當兵就可免掉一年役期的情形。

至於延役哪天開始？役期多久？邱國正未作任何承諾，但向立委「打包票」，此案一定會按照程序討論，盡量讓大家能接受，「朝這方向努力」。邱國正會前受訪也說，未來四個月與一年（役期）之間，國防部不會離譜地造成「早一天四個月、晚一天變一年」的狀況。

未來增加義務役男，國軍21.5萬的總員額會否改變？延役是否涉及擴軍？邱國正說，國軍總員額若要變，差別也不大，但現在仍未定案。民進黨立委王定宇則關切停滯多年的義務役男薪資，邱國正允諾研議調整。

除了兵役準備延長，14天新制教召也可能明年全面實施？且年年施訓？邱國正表示，14天新制教召要等今年第四季評估後才能確定，現在他不能答覆「明年統統變成14天」，且國防部已發覺，有些專長、專業不見得要如此。