談台海局勢 李顯龍：各方盼維持現狀

新加坡總理李顯龍近日參加美國智庫外交關係協會活動，討論美中關係、台海局勢等議題。(路透)

俄烏戰爭令台海局勢備受關注之際，新加坡 總理李顯龍30日說，兩者情況不同，他認為各方都希望台海維持現狀、絕不能以非和平方式改變，台灣前途是長期才能處理的事。

中央社報導，在美國訪問的李顯龍30日參加美國智庫外交關係協會活動，討論美中關係等議題。關於台海局勢，李顯龍說，俄烏與台海不同，歐洲有北約組織及共同防禦條款，亞洲沒有如此架構；涉台方面，美中有三個聯合公報，美方奉行一中政策 、依循台灣關係法並採行「戰略模糊」。

他說：「我們都希望在台灣現狀能持續下去，如果有改變，絕對不能是強行或非和平方式。這很難處理，不僅牽涉經濟、戰略，也關乎政局與民意，所以這是長期才能處理的事。」

台星沒有邦交 ，但雙方政治、經濟、軍事等領域關係密切，新加坡多次在海峽兩岸官方交流中擔任第三方角色，包括1993年「辜汪會談」、2015年「馬習會」。近年兩岸關係緊繃，李顯龍曾警告台海是潛在衝突點，可能引發美中誤判。

李顯龍還提到，俄烏戰爭爆發後台灣欲加強防衛，研議義務役期從4個月拉長到12個月，「我不認為這會發生，因為要所有人服役那麼久沒那麼容易，但至少當前民意是如此」。

至於俄烏戰爭，李顯龍說，俄國破壞國際法治及各國和平共存架構，危及各國獨立、主權與領土完整，令印太及其他地區不安。當前國際競爭對手都希望對方倒下，貿易等多邊合作更為困難，不利新加坡。

他表示，俄烏戰爭也將導致美中關係更緊繃，希望雙方領袖經由溝通做出理性決斷，穩住雙邊關係。