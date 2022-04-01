台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中

美國即將推出「印太經濟架構」，對於台灣爭取加入，美國貿易代表戴琪戴琪說，還未決定IPEF的參與方，還在討論中。（Getty Images）

美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）上月31日在聯邦參議院財政委員會表示，美國尋求經濟參與印太地區，即將推出的「印太經濟架構」（IPEF）將包含地區和整體貿易政策的創新元素；對於台灣爭取加入IPEF，且有200位眾議員 呼籲讓台灣參加，戴琪說，還未決定IPEF的參與方，還在討論中。

行政院政務委員鄧振中3月9日在華府智庫活動表示，台灣期盼成為IPEF的一員，民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）詢問戴琪如何回應。

戴琪表示，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

戴琪說，美台去年重啟閒置了五年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，台灣是美國主要貿易夥伴，也是整體上不可或缺的夥伴。

另一方面，美國200位跨黨派眾議員聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與IPEF。由美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波、席瑞斯、狄亞士巴拉特和康諾里發起的信函，共獲196位跨黨派眾議員連署支持，寄送給戴琪及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

議員們在信中表示，台灣是印太區域重要經濟體，他們強烈認為台灣應受邀參與美國將推出的「印太經濟架構」。台灣已表達參與意願，美方也有足夠理由讓台灣參與。他們說，台灣長年作為美國重要貿易夥伴，去年以1140億美元的雙邊貿易總額，成為美國第八大貿易夥伴。

此外，議員們說，美國供應鏈對中國依賴性逐漸升高，而台灣在推動多元化供應鏈上扮演關鍵角色，IPEF納入台灣能向外界發出清楚訊號，亦即「美國與盟友夥伴站在一起，不會被中國霸凌」。他們說，有鑑於俄羅斯與烏克蘭情勢，美國更應清楚展現對台支持。

有議員詢問美國籌組IPEF時，是否考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），戴琪否認這項可能性，她說，美國追求經濟參與印太地區，但非CPTPP。

此外，議員們關切美中貿易關係，詢問戴琪要如何確保中國落實美中第一階段貿易協議 ，戴琪說，過去數月以來與北京的對話聚焦在採購成果，據她所知，對話非常困難，但美國不會關閉對話大門。

戴琪說，美國不考慮下一階段貿易協議，現在除了關注中國落實現有協議的採購承諾外，也會關注協議未涵蓋的智慧財產及相關技術被迫轉移等重要問題。