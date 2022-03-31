邱太三再籲北京：面對中華民國台灣事實存在

陸委會主委邱太三呼籲北京，務實面對中華民國台灣的事實存在。(本報資料照片)

陸委會日前舉行諮詢委員會議，陸委會主委邱太三在會中指出，政府將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動。他並呼籲北京 ，務實面對中華民國 台灣的事實存在。

邱太三近日呼籲，兩岸應「互相承認主權」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨對此回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。」

朱鳳蓮昨在國台辦例行記者會重申兩岸同屬一中的論述並批評，「民進黨一些政客出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，妄圖進一步升級『兩國論』，是赤裸裸的挑釁和冒進。」她還稱，「正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤」，更不要低估北京當局捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

陸委會昨晚回應，堅決反對國台辦以錯誤定位、脅迫粗暴的言論行徑面對兩岸政治分歧。陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是2300萬台灣人民的堅持，絕無妥協空間。

陸委會日前舉行討論「俄烏情勢與中方應處觀察」的諮詢委員會議。邱太三在會上稱，俄烏戰爭牽動地緣政治及全球經濟格局，也對台海情勢有深刻影響。政府將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動；更呼籲對岸放棄強加的政治框架及武力恫嚇，務實面對中華民國台灣的事實存在。

與會學者認為，俄烏戰事是俄方長期勢力擴張之舉，但低估情勢，最終以談判解決的可能性較高。北京將從俄烏戰爭觀察俄國的作戰經驗、烏克蘭的抵禦及國際制裁，並藉此推演台海衝突可能情況，但當前將以「和統」為優先。

中共 勢必總結經驗，作為應對未來台海衝突時，以美為首的西方報復制裁，並更加確立「對台總體方略」的主動權；因涉及美中爭霸，中共將台海問題與中華民族偉大復興的戰略利益相結合，不會貿然採取非和平手段。

軍事方面，學者表示，俄烏戰爭對中共解放軍有很大啟示，尤其是俄軍遠程精確打擊被高估，而俄方對相關戰況誤判，凸顯出獨裁專制國家軍事將領投領導人所好，未有正確情報分析，此亦將影響中共領導人對軍隊的信任。因中共認定台灣問題是內戰延續，學者建議政府在適法性、詮釋權及防衛等要研議應對、沙盤推演及強化韌性。