黑白集／斷言美軍必援台 陳明通變盲眼龍婆？

國安局長陳明通又開示了，宣稱俄烏戰事讓北京大警醒，美國只介入未派兵、俄國就戰略失敗，以後解放軍不敢輕啟戰端。他說美國沒有烏克蘭 關係法，尚能介入戰事至此，「拜登 把台灣關係法擺得那麼前面，會介入更深」，保證蔡總統任內中共 不會武力犯台。

美國印太司令日前警告，俄國侵烏頭號教訓，就是中共攻台「真可能發生」。阿通師天眼洞見獨步全球，和盲眼龍婆預見普亭發動戰事法力不相上下，連吳釗燮也甘拜下風。吳釗燮原鼓吹國際慎防中共趁機犯台，現改口稱台灣有高科技武器，比烏克蘭神勇，中共會收斂奪台意圖。

阿通師頗好預言國安大事，這回開示台灣關係法「奧妙」，斷言美國必深度介入台海戰事。言下之意：台灣靠山比烏克蘭粗勇。

儘管阿通天眼堪比龍婆盲眼，卻不知烏克蘭為聯合國成員，多次以夥伴身分參與北約演習，拜登也曾當面向澤倫斯基承諾支持烏國領土主權完整。但俄國一開火，夥伴淪為棋子，黑海速遭俄軍封鎖，被拜登形容堅如鋼鐵的承諾盡皆跳票。去年拜登為了反中拉攏俄國，今年又為了抗俄拉攏中國，阿通師作何解釋？

如果台灣關係法能永保平安，美國何必急壓蔡政府徵兵？蔡總統還要國防部長低調準備，以免嚇跑年輕選票。阿通師扮龍婆，真的很瞎。