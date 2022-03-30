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龐培歐籲美承認台灣獨立 台外交部：是他個人看法

台灣新聞組╱台北30日電
美國前國務卿龐培歐。（美聯社）
美國前國務卿龐培歐。（美聯社）

美國前國務卿龐培歐28日在華府智庫哈德遜研究所一場線上活動談到上月的台灣行，他表示，烏克蘭情勢可能會讓北京改變作法，但侵略台灣的目標不變；他還呼籲美國應承認台灣獨立，並稱美國清楚表態才能降低台灣的風險。

針對龐培歐這席話，行政院長蘇貞昌昨在立法院答詢時表示，台灣和美國之間的關係至關重要，正式的外交承認等等都要水到渠成，實質外交承認不是一蹴可幾，「我們以堅定雙方實質關係為當前最大努力」。

龐培歐表示，他認為中國大陸國家主席習近平並未從烏克蘭事件意識到「其全球霸權願景正面臨風險」，無論俄羅斯總統普亭在烏克蘭碰到任何問題，習近平均未改變要使大陸成為全球霸權的看法。

龐培歐說，烏克蘭情勢可能會讓北京改變作法，但侵略台灣目標不變，台灣方面也相當清楚這一點；當他訪問台灣時，雙方討論美國可以如何幫忙，台灣希望透過美國協助，與日本、澳洲、南韓等區域盟友建立集體安全共識，確保台灣人有足夠能力自我防衛，確保習近平奪取台灣需要付出巨大代價。

龐培歐說，要協助台灣自衛，除了提供武器，還包含情報共享、協助訓練以及打造安全聯盟，這雖非所有東南亞國家都願意公開，但可以私下討論。

龐培歐也提到，美國對台灣的政策長期保持模糊，但模糊導致危險，威權者每每利用模糊出擊，美國應認知台灣是獨立國家，非中國共產黨的一部分；所有人都認為台灣是獨立的，但沒人要承認，美國應該清楚表態，愈是清楚愈能降低台灣民眾面臨的風險。

對此，外交部發言人歐江安表示，感謝龐培歐在國務卿任內對深化台美關係的重要貢獻，但因他已卸任，相關演說內容表達的是個人看法，外交部沒有進一步評論。

龐培歐 烏克蘭 習近平

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