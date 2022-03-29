美施壓台恢復徵兵？陳明通：無法回答

國安局長陳明通28日表示，北京要統一是陽謀非陰謀。(記者黃義書／攝影)

針對陸委會主委邱太三主張兩岸應相互承認主權，國家安全局長陳明通昨天在立法院表示，兩岸問題要解決，雙方一定要有創意；但國民黨 立委陳以信質疑，抺殺台方對主權的堅持不叫創意，此舉恐打破兩岸維持現狀原則，要求國安局必須啟動國安影響評估。

陳明通昨率相關情報機關首長列席立法院外交及國防委員會報告及備詢。陳以信質詢，3月上旬美國拜登總統派團到台，是否提及台灣防戰力不足，要求台恢復徵兵？陳明通表示，他現在沒辦法回答這個問題。立委追問：「那就是有？」陳說，不能這樣推論；美團到訪，就是美方某種程度「戰略清晰、戰略再保證」。

陳以信追問，陳明通曾保證蔡總統任內兩岸和平，現在為何要改成徵兵、役期要延長？陳明通說，一方面這個議題（恢復徵兵）還在討論，而俄烏戰爭對北京 有一個啟發，就是不輕易發動戰爭，但要發動一定是全面性，所以「我們更要料敵從寬，做好更精進的準備」。

國民黨立委溫玉霞也質詢，美軍印太司令示警台灣恐遭中共 侵略，「兩岸終須一戰嗎？」陳明通表示，北京要統一台灣是陽謀，不是陰謀，因此兩位蔣總統與前總統李登輝一系列以來建軍備戰，就是很清楚中共不放棄武力對台；他先前說「在蔡總統三年任期內不會發生北京武力攻台」，是自己的「戰略研判」，但台方的準備要持續精進。

●潛艦國造進度 六船段近完工

另外，台船董事長鄭文隆日前公開信承認潛艦國造遇瓶頸，軍方內部更傳出遭受召集人黃曙光嚴格糾正與責難。監院外交及國防委員會上周巡查台船，監委昨表示，「潛艦國造」六個船段已接近完工，期盼在政府及台船專案團隊齊心協力下，克服重層困難，如期如質完工。