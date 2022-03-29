兵役恢復1年？男大生考慮提早當兵

兩岸局勢緊繃，4個月義務役期恐延長至1年。(本報資料照片)

兩岸局勢緊繃，台灣可能恢復一年徵兵制，雖然國防部 稱尚未定案，但不少大學生已考慮先休學去當兵，以免兵役延長影響未來職涯規畫；還有役男被長輩碎念，大一就應該利用寒暑假去當兵，結果沒去，現在後悔了。

一名大四生說，若這學期被當或選修學分不夠，他打算休學先去當兵，以免屆時平白多去當一年兵。北部張姓男大學生說，有教授昨天上課時宣布，某同學辦休學不來上課了，因為要提早去當四個月的兵。

台南市民政局兵役科長陳信宏說，政策尚未確定，且即使確定也要公告一年後才會實施，目前想要提前當兵的人數並未爆量；每年10月，中央會公告讓想要利用兩個暑假分階段完成兵役的人登記抽籤，預估今年可能會比較熱門，往年中籤率約五成多，今年可能會降低。

嘉義大學教官說，政策尚未明朗，也不確定從哪個年次開始，但最近民雄校區有一、兩名學生詢問軍事訓練二階段問題。成功大學註冊組表示，目前看不出休學人數有增加狀況。

關於役期延長，學生看法兩極，支持者認為，站在保衛國家角度是應盡義務，且當兵能學習團體生活與社會化，是人生難得的經驗；反對者則擔憂會影響求職規畫、太操勞或訓練效益不彰。

高雄大學陳姓男大生說，想躲兵役的人自然會設法轉替代役或趁改制前入伍；役期長短並非最大重點，應該注重軍事訓練是否迎合現今國際局勢與戰爭型態，甚至能否培養年輕人一技之長。