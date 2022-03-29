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國安局監控認知戰 立委憂淪政治情蒐

台灣新聞組╱台北29日電
國安局長陳明通。(中央社)
國安局長陳明通。(中央社)

烏俄戰爭初期，自稱「台灣小伙」的網紅自稱在烏拍影片誇中國包機撤僑；國安局長陳明通昨天表示，國安局第一時間溯源，揭穿此人不在烏克蘭，並調查出是對岸栽培出的網紅，國安局對假訊息都會溯源。

根據中央社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭初期，一名自稱「台灣小伙」的網紅自稱在烏克蘭，並拍攝影片誇獎「祖國」中國撤僑包機速度快，事後遭查出人在深圳，為錯假訊息。

國家安全局長陳明通昨到立法院備詢，民進黨立委林靜儀以「台灣小伙」為案例，質疑是這些人在散播假訊息。陳明通表示，國安局第一時間就溯源並將「台灣小伙」揭穿。陳明通說，很多假訊息溯源後都發現是來自中共的戰略支援部隊或相關部門，並經過跳板到台，也有一些台灣的在地協力者主動提及這些訊息，國安局都盡可能去溯源。

林靜儀追問，國安局是否掌握在地協力者？陳明通回應，國安局基於職責都會努力比對溯源，中共花費相當大的力氣進行認知作戰，現在認知戰的影響力已不比傳統作戰差。

另據台北中國時報報導，國民黨立委馬文君指出，由近年來的國安局預算看出，有些經費確專用於「認知作戰」，雖然防範對岸認知作戰是任務之一，卻也是兩面刃，國安局既然有快速搜集、分析對岸網路情報能力，用於國內也不是難事，況且國安局確實也在找所謂「在地協力者」，把情蒐系統用在國人身上也不奇怪。

但是馬文君質問，國安局建置相關情蒐系統，佈建多少人？軟體買什麼？外界都不得而知，相關預算藏在國安局各項預算中，許多列為機密，連立法院都無從考核，是否確實執行預算？是否踩到言論自由、隱私權的紅線？都是國安局自己說了算。

報導說，馬文君指出，2020總統立委選舉期間，國安局就被抓包建置「輿論監測系統」，連「個人臉書」、「LINE封閉群組」的訊息內容，都被情報人員上傳至此系統。幾年下來，相關科技肯定會越來越精良，是否由「全面監控」，變成「監控全民」？

馬文君認為，現在檢察官要監聽，都需要法院同意，國安局更應訂出監控輿情的規定，尤其選舉年到了，國安局是否又把這些系統拿來做政治情蒐或打擊政敵？防範假訊息與認知作戰，不能淪為政治工具。

預算 烏克蘭 中共

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