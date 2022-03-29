彭蔭剛刊廣告籲蔡英文：台灣要和平 兩岸不能打仗

俄烏戰爭讓台海安全受關注，也讓蔡政府研擬延長義務役，台灣世界大同文創公司董事長彭蔭剛在台北中國時報刊登廣告專文指出，兩岸一旦誤判就可能引發戰爭，蔡政府和台灣民眾都必須了解戰爭的殘酷後果，呼籲蔡總統要確保台灣民眾的安危，「台灣要和平，兩岸不能打仗」。

這篇名為「兩岸不能打仗：俄烏戰爭的教訓」的專文，闡述台海可能出現「四步曲」的危機，警示蔡政府應審慎應對變局。

彭蔭剛在專文中研判，台灣面積僅3.6萬平方公里，一旦兩岸被他國利用發生戰爭時，大陸無須派一兵一卒登陸台灣，僅須採「四步曲」策略。

第一步：以飛彈炸毀台灣所有軍事基地；第二步：在不傷害台灣民眾生命及生計情況下，以飛彈摧毀部分基礎設施，癱瘓台灣經濟；第三步：封鎖台灣所有進出通路；第四步：要求進行談判。彭蔭剛呼籲蔡英文 政府應列入決策考量，絕不能因誤判引發戰爭。

去年八二三砲戰63周年紀念當天，彭蔭剛就曾以「從今日阿富汗 看當年蔣公保台建台」發表專文指出，當年在故總統蔣中正領導及全台軍民團結下，保住金門，也保住了台灣，讓台灣免於沉淪為今日阿富汗之慘劇。

當時彭蔭剛指出，1949年大陸將全面淪陷之際，各界傳言蔣中正會像代總統李宗仁一樣逃往美國，此後包括韓國總統李承晚、南越總統阮文紹等人也都選擇流亡海外；但唯有蔣中正決心與台灣共存亡，台灣才能有安居樂業的今天。

彭蔭剛當時就呼籲蔡英文總統，要能確保台灣同胞的安危，「兩岸不能打仗」，並請蔡總統盡速恢復兩岸交流，推動和平發展，造福兩岸同胞。