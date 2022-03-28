新聞評論／邱太三「承認主權論」 釋善意？夾帶私貨？

陸委會主委邱太三。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三表示，「維護中華民國 主權不算台獨」，是兩岸協商較好的條件；大陸國台辦駁斥，指他夾帶「兩國論私貨」。國台辦的反應，顯示中共 對蔡政府的不信任。邱太三因而進一步主張，兩岸應「互相承認主權」，卻儼然坐實國台辦的指控。邱太三到底是釋放善意，或夾帶私貨？

習近平最近與拜登通話，引用中國老話「一個巴掌拍不響」和「解鈴還需繫鈴人」形容俄烏形勢，也暗喻美中之競爭。巧的是，邱太三也說，兩岸要有良好互動協商，一個巴掌拍不響。事實上，近年美中台關係已陷入「一個巴掌拍不響」的螺旋困境：民進黨借殼台獨，美國掏空一中，中共堅壁清野，共同推升了地緣政治風險與台海緊張情勢。

套句立委與邱太三詢答說法，蔡總統似乎跨過「台獨體系」，趨向用「中華民國體系」經營兩岸關係。但蔡總統建構的「中華民國台灣」論述，隱喻中華民國元年是一九四九年，現在只有七十幾歲。這個歷史與法統橫遭切斷的中華民國，與中國大陸無關，更與中華人民共和國互不隸屬。蔡英文 的新國家論述，呼應民進黨《台灣前途決議文》，又切割兩岸連結；在北京眼裡，就是販賣兩國論。在此背景下，邱太三「維護中華民國主權不算台獨」之說，也被中共認為夾帶「私貨」。

邱太三倡議互相承認主權，意在打破兩岸僵局，卻有違背中華民國憲法與兩岸關係條例之虞。憲法與兩岸條例是以「一國兩區」定位兩岸關係，法理上不可能存在兩個主權。蔡英文強調依據憲法和兩岸條例處理兩岸事務，陸委會主委卻提出有違憲法與兩岸條例的倡議，自然受到爭議。

邱太三的主張，若是蔡英文新國家論述的延伸，那麼互不隸屬的中華民國與中華人民共和國，自然可能互相承認主權。然而，這不免令人懷疑意圖在法理上向新兩國論推進，因而被中共視為「製造釋放善意假象、行謀獨之實」。

要解開美中台間「一個巴掌拍不響」的上升螺旋困境，必須擺脫已經撞牆的台獨和危險的兩國論；而邱太三的論述略作調整，試圖創新兩岸思維。但關鍵有二：

首先，是互不否認主權。邱太三認為，前總統馬英九的「互不承認主權，互不否認治權」不足，而要求「互相承認主權」；但他的倡議卻是輕率而莽撞的冒進之舉。如能小心翼翼朝「互不否認主權」與「主權相互含蘊」前進，已是巨大的政治工程，此外，還得兩岸重建政治互信才有可能。

更重要的，是兩個主權之上的頂層連結。兩個主權若缺乏連結，那就會變成改變現狀、踩踏中共紅線的「兩國論」或「一邊一國」。但若維持某種頂層連結的兩個主權，不僅學理上有許多探討，國際上有許多實踐案例，兩岸間也可以有各種中程政治安排的想像。

重建政治互信，兩岸才可能互不否認主權；維持頂層連結，兩岸才有存在兩個主權的空間。事實上，邦聯、中華邦聯、大屋頂中國、一中三憲、大一中架構等都是類似探討，關鍵都在頂層連結。少了連結，走了岔路，就是紅線上的一邊一國或兩國論。

中共和台獨都想消滅中華民國，弔詭的是，台獨以中華民國為掩護，中共也以中華民國來檢驗台獨，皆維繫台灣在一中上的連結。台灣各界應誠懇提出國家論述，不能夾帶「私貨」，否則只會製造國家危難。中共也必須正視中華民國的存在，否則一中在台灣失所附麗，形同協助台獨掏空中華民國，並為美國掏空一中創造機會。