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呂秀蓮：兩岸無冤無仇不要戰爭 應重建正確史觀

台灣新聞組／台北28日電
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）

俄烏戰爭之際、台海軍事對峙升高，民進黨立委林淑芬日前在立法院質詢時，要求國安局應啟動保護正副元首的「復安專案」。據證實，國安單位蒐獲有關於「復安專案」的軍事預警情資，去年數量為前年三倍之多，因此去年起國軍就啟動專案，調整大台北防空、地面兵力，以回應兩岸地緣政治風險加劇。

本報系聯合報報導，所謂「復安專案」，目的在於軍事危機期間確保政軍首長安全、持續政府核心功能與運作、保護重要關鍵基礎設施。

林淑芬日前質詢國安局長陳明通表示，俄烏戰事中，俄國派出很多特工與國際傭兵集團，進入烏克蘭謀刺總統澤倫斯基、總理、參謀，甚至基輔市長，在兩岸地緣政治風險加劇之際，尤其「備位元首」賴清德從未參與操演，建議應啟動「復安專案」。國安局回應，針對「斬首行動」我方無時無刻不在想盡辦法確保政府運作。

台北中國時報報導，前副總統呂秀蓮4月將舉行「和平愛台灣大遊行」，她說，「和平愛台灣大遊行」是一場愛好和平、理性又堅毅的向國際表達，只要反對戰爭的人，就可以用和平保護台灣，我們要有尊嚴地捍衛和平，4月17日這天剛好是馬關條約簽訂日，希望不分黨派都站出來，用和平方式向世界表達「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」。

呂秀蓮近日宣布籌組「和平公義社」，推動「台灣和平中立」，呂秀蓮認為，兩岸關係的爭議是從馬關條約開始，若兩岸要建立一個健康的關係，「應該有能力且有權力重新建構新的兩岸正確史觀」。

呂秀蓮表示，北京看台灣問題時，應從馬關條約講起，絕非台灣人該負責，北京當局應該對馬關條約這個歷史做一些適當處理。

呂秀蓮 遊行 北京

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