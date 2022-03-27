新聞眼／該當煞車皮的陸委會 為何搶著踩紅線？

陸委會主委邱太三拋「互相承認主權」說，讓兩岸關係更雪上加霜。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三上周說，兩岸應「互相承認主權」，此說法不僅無法達到他期待的兩岸關係氣氛會變得很好，反讓兩岸關係更雪上加霜。

先不論邱主委的說法是否違反中華民國 憲法和兩岸人民關係條例相關規定，他的說法被北京 視為「搞二個中國或一中一台」。國台辦發言人朱鳳蓮回應邱是夾帶「兩國論」私貨，持續謀獨挑釁的本性，是妄圖以「兩國論」行騙，製造釋放善意假象行謀獨之實，完全是癡心妄想。

北京批評蔡政府上下也不是第一次了，從蔡總統本人到蘇行政院長、吳外交部長，現在邱主委也被北京認定加入「謀獨」行列。過去陸委會多半是政策執行單位，在政府部門中是比較客觀了解兩岸關係現況，尤其是複雜的政治的問題。

從北京觀點看，陸委會十分清晰兩岸的衝撞範圍、框框在何處，不當煞車皮也就算了，明知此說法勢必踩到北京紅線，仍執意衝到第一線，其背後動機與目的不言可喻－加入蔡政府持續駛向台獨的列車。

除邱太三外，最近發表兩國論的還有聯電榮譽董事長曹興誠，他比邱太三提早兩天透過立法院民進黨團總召柯建銘發文，指「真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論」，強調「保衛中華民國，需要兩國論」。他認為，兩國論能增加台灣的安全，也就增加了大陸吞併台灣的困難。

兩位一官一民的「前後呼應」或許沒有關聯，但從目前兩岸關係走向看，抱持與接受「兩國論」（台灣是台灣、中國是中國）的台灣人、尤其是年輕世代已愈來愈多，再加上美國暗中鼓動拉台抗中，「兩國論」聲浪勢必愈來愈高；相對地，兩岸關係就會愈來愈緊張。

過去兩岸都認為台灣是中國的一部分，誰代表中國各有主張；現在絕大多數台灣人不承認台灣是中華人民共和國的一省（甚至不再認同歷史與地理上的台灣是中國的一部分），這與台灣多年來被中共封堵在國際社會外圍有關。

但台灣若執意走向「兩國論」，勢必挑戰北京的核心利益，也將面對北京的武力威脅，台灣是否擋得住解放軍的攻台遂成當前焦點，役男四個月的軍事訓練也頓成檢討的首要項目。

從美國前官員到台灣大小官員學者均承認，台灣四個月的役期是無法形成戰力的，也許至少九個月、最好一年期兵役可以應付。以海軍來說，若有大量裝備進來，要有更多的官兵操作，義務役新兵從訓練到熟練，最少需要半年至八個月以上時間才能堪任槍帆兵、輪機兵初步形成戰力；但沒多久，他們又變成老兵等著數饅頭待退，如此周而復始的持續處於青黃不接階段，要真正具有十足的戰鬥力恐非易事，其他多數軍兵種皆然。

不知是否受到俄軍久攻烏克蘭 不下的啟示，台灣有些人近來勇於向中共挑戰，但台灣不是烏克蘭，台灣領土是烏克蘭的十六分之一，常備部隊不如烏克蘭，沒有北約在後撐腰，更無烏克蘭上下同仇敵愾的勇氣與決心；烏克蘭即便暫時擋住俄軍猛攻，但也犧牲慘重，城鎮全毀、家破人亡、難民流離。

從俄烏戰爭的經驗，台灣得到的啟示，應是要避免戰爭風險帶來的國破家亡，而非將自己的前途命運賭在孤注一擲的凶險戰事上，即便徵兵役期恢復到一年也不能輕啟戰端。