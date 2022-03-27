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疑遭陸鎖定情蒐 台灣「無限高」飛彈試射 無預警喊卡

台灣新聞組／台北27日電
國家中山科學研究院原定24、25日晚間在台東及屏東兩地試射「無限高」飛彈，未料，人員裝備就緒完畢，卻連兩天都無預警取消試射，引起關注。（本報資料照片）
國家中山科學研究院原定24、25日晚間在台東及屏東兩地試射「無限高」飛彈，未料，人員裝備就緒完畢，卻連兩天都無預警取消試射，引起關注。（本報資料照片）

中山科學研究院原定本月24、25日晚間在台東及屏東兩地試射「無限高」飛彈，當相關人員裝備就緒，連台東警消也配合出勤管制，未料接連兩天竟無預警取消試射。中科院昨天說，只有試射單位知道不試射原因，事關機密，不予評論。

空軍退將張延廷認為，應是最近大陸海洋偵測船及電偵艦出現鄰近海域，為避免遭蒐集飛彈參數，才臨時取消試射。

張延廷說，如果如期試射成功，可能會被大陸海洋偵測船及電偵艦蒐集到飛彈彈道、高度、速度、有效射程等參數，暴露作戰半徑，將來飛彈一射出，很可能就遭攔截，如果試射失敗，北京正好趁機做大內宣，說台灣試射鬧笑話。

前「砲兵飛彈學校」資深退役教官說，既是實驗試射階段，不排除儀器設備問題，連最先進的美國太空火箭推進器、太空梭，都多次在發射前甚至倒數讀秒階段取消發射。至於外在干擾若指對岸收集相關機密，「這早已不是祕密」，若權責單位不願講真話，誰也不知道真正原因。

漁業署公告射擊通報，中科院在本月24、25日、以及28、29日共計四天，在台東成功及屏東旭海進行試射，其試射最大高度為「無限高」，至於台東當地警方及消防在24及25日都配合出勤管制，中科院相關人員也準備就緒，但接連兩天未見飛彈試射，最後無預警取消，人員也撤離。

知情人士說，火砲試射排定日期，人員裝備就會就定位，且一定在射擊時間內完成作業程序，但有兩種因素會決定是否順利試射，一是「天候因素」，二是「外在干擾」，若依照24、25日晚間天候良好情況下取消試射，最有可能是東部海域附近有大陸情報船現蹤，或空中有大陸飛機，避免參數外洩，都會取消射擊，但也不排除遇上緊急特殊情況。

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