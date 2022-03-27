北京若成功調停俄烏 專家憂心：對台恐不利

台灣內部有人憂心，萬一北京成功調停俄烏衝突，對台恐不利。圖為中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）。(路透資料照片)

俄烏開戰後，多國領導人呼籲北京 發揮更積極作用，雖然一般評估，北京調停俄烏衝突的可能性不高，但台灣內部已有人憂心，萬一北京成功調停，恐對台不利。另有學者表示，受俄烏戰爭影響，美國為阻止中俄合流，會收斂對台灣支持力道，以避免觸怒北京。

本報系聯合報報導，國策研究院執行長郭育仁指出，戰爭爆發前，北京與俄羅斯 及烏克蘭 的關係本就非常緊密；現在看起來，俄烏都願意談判，留了一個空間給北京發揮其特殊影響力。

郭育仁表示，雖然在條件和時間點上有其難度，但北京若調停成功，因戰爭損失慘重的烏克蘭，以及遭受全面性制裁的俄羅斯，對中國大陸的經濟依賴會加深；此時中方可能要求過去無法取得的關鍵軍事科技，「這不只對台灣不好，是對全世界都不好」。

郭育仁表示，但也不能排除北京背棄俄羅斯，進而修補美中關係的可能性；至於這是否對台不利，郭認為，即使美中修補關係，要讓美國兩岸政策轉向，「難度很高」。

國民黨國際部主任、淡江大學戰略所副教授黃介正指出，美國此時不想開第二戰場，且為了阻止中俄合流；他認為，美國不會為台灣觸怒北京，美對台支持力道會收斂。

澳洲前總理、亞洲協會（Asia Society）會長陸克文（Kevin Rudd）近日出席智庫活動表示，俄烏局勢出乎北京意料，但中方不會輕易放棄在俄羅斯身上的投資，中俄仍存在持久戰略利益；他認為中方到最後一刻才會出手調停，「現在還遠不是時候」。

另外，美國印太指揮部司令阿基里諾上將25日接受訪問時指出，隨著解放軍逐步增加對台施壓，俄羅斯入侵烏克蘭凸顯了北京對台灣構成的嚴峻威脅，「確實看到上升的壓力」。阿基里諾說，解放軍肯定已改變他們的行動，適用在台周邊，「增加海上與空中的行動，目的是針對台灣人民的施壓作戰」。

阿基里諾表示，北京在過去一年裡展現出「膽量」（Boldness），範圍從台灣附近跟南海其他區域的更強勢軍事活動，到快速核武擴張及2021年7月的極音速武器測試，「我不覺得有人能在五個月前預料到入侵烏克蘭，所以我認為頭號教訓就是，『嘿，這真可能發生』」，「第二個教訓是，不要自滿…我們須時時刻刻做好準備」。