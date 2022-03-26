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蔡政府打組合拳 邱太三、蕭美琴接連談主權

台灣新聞組／台北26日電
台灣駐美代表蕭美琴25日投書華盛頓郵報表示，不論中國當局對台灣提出何種主張與威脅，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分。（本報資料照片）
台灣駐美代表蕭美琴25日投書華盛頓郵報表示，不論中國當局對台灣提出何種主張與威脅，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三提出兩岸應「互相承認主權」，台灣駐美代表蕭美琴投書華盛頓郵報的文章昨天刊出，文中指出，台灣在任何時候都不曾是中國的一部分，是鋼鐵般的事實。兩岸與對美事務部門同時「發難」，蔡政府最近一系列出手，背後有脈絡可循。

據了解，蔡政府最近有節奏地「強調中華民國主權」，關鍵字是俄烏戰爭，烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯入侵，啟發台灣應強化捍衛主權與自由民主的決心。在美方「高度期許」下，蔡政府官員陸續發聲表態。

邱太三拋出「兩岸應互相承認主權」，挑動敏感的兩岸神經；幾乎同一時間，駐美代表蕭美琴也投書華盛頓郵報，主旨是「烏克蘭啟發、鼓舞台灣，共尋對抗威權」。

據了解，從美國總統拜登指派特使團來台、到蔡總統近日與日本前首相安倍晉三視訊，都談及俄烏戰爭，近期國防部啟動新式教召、研議役期延長，乃至邱太三、蕭美琴的發聲；蔡政府的「動作」都圍繞在抗中保台、凸顯主權與自由民主、提升自我防衛的主軸。

民進黨內熟悉兩岸與國際事務人士表示，邱太三的論述沒有問題，蔡總統在兩岸立場上提出「四個堅持」，其中包括堅持中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」、堅持主權不容侵犯併吞，「這是目前台灣主流民意的看法」。

中華民國 烏克蘭 華盛頓郵報

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