新聞評論／邱太三主權說 繞過拜習新框架的偽裝

陸委會主委邱太三在立法院公開喊話，說前總統馬英九關於兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的說法已經不足。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三在立法院公開喊話，說前總統馬英九關於兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的說法已經不足，他主張兩岸應「互相承認主權」；這很顯然是在繞過拜習通話「四不一無意」的新框架，藉「中華民國 」主權塗上欺敵偽裝，讓「台獨」得以鑽過美中反獨話語的縫隙！

俄烏戰事爆發，美國以極限手段制裁俄羅斯 ，但後頭漏了一個大洞必須補上，否則這個制裁就成了花拳繡腿，打不著俄羅斯的要害，而這個大洞就是中國。

為此，布林肯與王毅通了三次通話，但仍無濟於事後，拜登 讓蘇利文去找楊潔篪到羅馬長談七小時，兩人達到一定諒解後，終於讓拜習在線上通話。拜登既有求於習，於是有了這一段聲明或承諾，根據中方發出的稿子，拜登說，「我願重申，美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。」

這一段話簡稱為「四不一無意」，其中「一不」即「不支持台獨」；看起來這「一不」並無新意，自印太事務協調官坎貝爾去年首度說出來後，這句話早已變成拜登政府的馳名商標！

在「一不」之下，拜登仍派以美軍機充當的行政專機載著新舊高官或參眾議員抵台已歷數次，還拋出駐美代表處更名「台灣」等舉措，連立陶宛讓台灣以「台灣」之名設處，都有拜登的國務院的影子。

問題在於，這次蘇利文七小時與楊潔篪的會談，台灣極可能是談判的核心議題，楊潔篪可能拿出一長串的清單，要美國在「不支持台獨」的框架下，承諾不得碰觸或挑動的助長台獨舉措。在此前提情境下，則中國可以承諾不在若干領域內資助俄羅斯。

由於整個西方藉烏克蘭遏制、削弱俄羅斯的用力過猛，反造成俄羅斯與中國大陸緊密連結的意外效果；從中國這頭將兩者拉開，成了唯一的辦法，這是拜習必須通話的戰略背景。

如果這個推論正確，美國不再推動以「台灣」之名設處等各式助台花招，都將成為未來的禁制行為之列。但這些未公開的禁止清單，就只在表面上化為拜登「四不一無意中」被一語帶過的「不支持台獨」。

問題在於，「台獨」可以有各式變形，特別是用「中華民國」作為偽裝，最難讓人識破！華府支持中華民國的主權，仍可以冠冕堂皇地說，並未違反它對北京的「不支持台獨」承諾。

邱太三很可就是為這個戰略轉彎，開始進行論述上的潤飾與鋪墊。亦即，在美國的默示、或是蔡政府自行決定的新策略下，未來將不再用「台灣」去衝鋒陷陣了，不再推什麼「台灣代表處」，什麼其他的正名之舉，而是請北京承認「中華民國」主權，讓「中華民國」去奪取台灣應有的地位或席次。

邱太三的鋪陳充滿了戰略轉進的味道，他對國民黨立委李德維說，「如果『維護中華民國主權』不是台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是一個比較好的基本條件。」

這裡的「維護中華民國主權不是台獨」就是關鍵詞；意思是，今後任何推進中華民國主權的行動，都不能被北京控告為推動台獨，而美國的任何配合與資助舉措，亦不能被解讀為「支持台獨」。

很顯然，由於俄烏戰爭，美國如今迫切地需要離間俄中關係，以免兩者進一步升級為軍事同盟；而其必須付出的代價是，不能再暢快淋漓地打台灣牌，否則反將推升這個態勢，而台灣頓失過去高歌猛進的挺台後台，只能改打更為隱晦保守的迂迴路線！

不過，美中各懷鬼胎，相互都不可能盡信對方，邱太三的這番宣告北京可能聽聽就罷，到底怎麼認定，還是會拿著放大鏡，一點一滴地考察。在老行家的面前，誰都騙不了誰！