邱太三拋兩岸互認主權 馬英九批：這一步不對

前總統馬英九。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三拋兩岸互相承認主權議題，前總統馬英九 昨參訪台南楠西福農果菜運銷合作社及芒果故事館時受訪，直批邱太三「這一步是不對的」，邱太三也知道他過去主張，兩岸互不承認主權、互不否認治權，這是有互動的空間。

馬英九表示，邱要相互承認主權，大陸不可能承認台灣主權，那怎麼辦呢？那就卡在那邊，會失去兩岸互動的空間，到時候將出現很多不希望發生的事情。

對於兩岸互相承認主權，中廣董事長趙少康 昨在台中舉辦聽友會受訪時表示，他不認為對岸會接受，建議改為「互相尊重主權」，也許有這種默契後，兩岸關係可以進一步。

至於延長兵役議題，趙少康說，俄烏戰爭戰場在烏克蘭 ，軍事營地被催毀，民眾看到烏克蘭奮勇抵抗，台灣幸好有台灣海峽的屏障，但延長兵役，等於把年輕人推上戰場，領導人最高指導原則就是維持兩岸和平，對岸沒有理由打台灣，人人都應奮勇抵抗，但也盡量不要讓中共有藉口來打台灣。

馬英九昨下午在國民黨提名台南市長參選人謝龍介等人陪同下參訪台南楠西福農果菜運銷合作社及芒果故事館，親自體驗鳳梨包裝、產銷。面對媒體訪問時，他表示對謝龍介選情樂觀，對謝龍介充滿信心。

他指出，台南市當然是艱難選區，多年來沒有出來挑戰市長寶座，「龍介兄出來是適當人選，我對他有信心」。