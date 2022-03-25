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新聞眼／中華民國外衣 遮不住一邊一國馬腳

記者 羅印冲
陸委會主委邱太三24日拋出兩岸「應互相承認主權」的說法，其背後意涵，外界高度關注。（本報資料照片）
陸委會主委邱太三24日拋出兩岸「應互相承認主權」的說法，其背後意涵，外界高度關注。（本報資料照片）

陸委會主委邱太三先是說「維護中華民國主權」，後又稱兩岸應「互相承認主權」，根本自相矛盾。既強調中華民國主權，依據中華民國憲法，台灣和中國大陸同屬中華民國，何來「互相承認主權」之說？

中華民國對民進黨來說只是工具外衣，但這件外衣已愈來愈遮不住一邊一國企圖的馬腳，兩岸恐怕只會更加緊繃。

蔡英文總統去年雙十談話拋出「兩岸互不隸屬論」，兩岸互疑加深。蔡總統在談話中強調中華民國在台灣70多年來的發展歷程，割裂了中華民國與中國大陸的歷史和法統連結，在對岸看來，無異於變相的兩國論。

邱太三所謂「中華民國主權」，與中華民國憲法和兩岸關係條例中的規範截然不同。在憲法中，中華民國主權涵蓋兩岸，從未改變；在兩岸條例中，則將中華民國區分為台灣地區和大陸地區，兩岸就是一國兩區。就此論，兩岸「互相承認主權」的說法恐已涉違法違憲。

若進一步連結「互不隸屬論」和「互相承認主權論」，兩岸關係即可被定義為「兩個互不隸屬的主權（國家）之間的關係」。這是往明確的兩國論更向前一步了。

陸委會作為執行大陸和兩岸政策主管機關，在馬執政時期曾發布新聞稿強調，根據憲法，中華民國是主權獨立國家，憲法上的領土，涵蓋台灣與大陸；兩岸關係當然不是「國與國」關係。藍綠執政下差異之大，陸委會諸多文官在推行政務時，會不會精神錯亂？

另一關鍵是民進黨和北京間毫無互信，也沒有有效溝通的管道，這使得雙方各自說得再多，對方也往往從負面解讀，最終陷入惡性循環，加劇情勢緊張。

加上近年台美互動密切，美國頻打「台灣牌」，中共也加大對台施壓，甚至不斷要求美方表態，日前拜習視訊峰會，中方刻意強調美方重申「四不一無意」，包括不支持台獨，會後美方並未公開否認，可視為中美建立關係護欄的一環。

邱太三上任之初曾期許兩岸「春暖花開」，喊話對岸「派飛機不如創造商機」，既如此，又怎會連兩岸關係性質問題，都背離了中華民國憲法和兩岸條例？陸委會主委難道無能力判斷，「互相承認主權」的說法會使兩岸關係升溫或降溫？當然，若從意識形態和政治利益考慮，那就另當別論了。

中華民國 民進黨 北京

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