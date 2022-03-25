新聞評論／延兵役? 蔡英文給天然獨世代的戰爭預告

蔡英文執政六年來，不斷在兩岸之間製造敵意，導致近年共機共艦擾台事件層出不窮。（本報資料照片）

俄烏戰爭開打逾月，台灣作為被強烈暗示的「下一個」，人們旁觀、捐款、議論之餘，也逐漸形成「延長兵役」的氛圍。繼總統府稍早稱正在研議延長役期，國防部長邱國正進一步在立院表態，擬以「不修法」的方式恢復義務役為一年。他強調，只接受訓練四個月軍事訓練的兵，「不能打仗」。俄烏之戰，讓許多台灣民眾認清了戰爭的殘酷現實。

然而，邱國正的表態，也讓不少人為他捏了一把冷汗，認為他把話說得太早太滿。第一，兵役延長與否是三軍統帥的權責，總統府說「研議」是一種政治語言，邱國正卻將它具體化，似不明智；第二，年底選舉當前，此刻談延長役期是票房毒藥，後果顯非邱國正所能承擔；第三，若要以「不修法」方式延役，兵役延為一年，但新兵只能接受四個月軍事訓練，這樣的說法相當矛盾，令人不解到底意欲何為。

但追根究柢，矛盾的不是邱國正，矛盾的其實是蔡總統。蔡英文 執政六年來，不斷在兩岸之間製造敵意，讓原本每年上千萬的陸客不再來台觀光，讓高峰時多達十三萬的陸生壓縮到僅剩六千多，讓原本順利出口到對岸的農漁產品遭到刁難拒絕，讓原本頻繁的學術及藝文交流變成一灘死水，讓陸委會和海基會失去原有的溝通及協調功能，讓原本和平交流的兩岸人民變成敵意相對。正因為對抗的氛圍一層層地堆疊，任何個人或團體稍微表現出一點不同意見都被抹紅，雙方仇恨日深，也導致近年共機共艦擾台事件層出不窮。

也因此，走到今天，台灣必須延長兵役，以便因應像烏克蘭 那樣驟遭敵軍入侵蹂躪的災禍，會是意外的發展嗎？以南北韓的分裂情勢，南韓的役齡男子必須服上兩年的兵役；在以色列，男子須服役兩年半，女子則為兩年。而以兩岸人口和幅員的偌大對比，台灣男性僅須受四個月的軍訓，顯不符合比例原則，我們有用心抗敵嗎？

民進黨對此振振有詞，聲稱把徵兵制改為募兵制、把役期縮短為四個月的是前總統馬英九 ，他應該道歉。但別忘了，馬英九縮短役期改為募兵，是建立在「兩岸和平發展」的思維下，國民才能享有這樣的安逸條件。蔡英文既然選擇以「抗中」為基調，她就必須維持更高的戰爭準備，這樣才能平衡政策的目標與手段。如果蔡政府既要快意發射仇恨砲火，又要無限享受安逸生活；其結果，就會像澤倫斯基那樣為烏克蘭引來戰火，讓人民家破人亡。以蔡英文之見，共軍在戰場上會比俄軍慈悲嗎？

蔡政府把「抗中保台」喊得震天價響，這是個很誤導的口號，因為徒「抗中」不足以「保台」，而「保台」之道亦非僅「抗中」一途。而當蔡政府把兩岸情勢升高到如此緊繃，為保衛台灣的安全，延長兵役顯是勢在必行的國防要求。從烏克蘭的例子，人們已看到美國及歐洲國家如何明哲保身，但求置身於戰事之外。此際，那些曾被蔡總統欽命為「天然獨」世代的年輕人，即必須扛起他們的「天命」，準備接受從軍衛國的訓練，這是「抗中保台」的真實試煉。

天然獨世代曾蔑視祖輩對戰爭的恐懼，曾怨嘆上一代對他們的經濟剝奪；但作為年輕世代，除了利用鍵盤反中或抹紅他人，他們也有殘酷而真實的世界需要面對。他們必須學習如何抗敵，如何保家衛國，必須犧牲青春時光入伍學習戰技，乃至如何殺人。天然獨世代在政治抗爭場子吶喊過後，要面對真實的國家使命，這是蔡英文留給他們的時代布局。