國安局長：北京侵台不動則已 台須料敵從寬

國安局長陳明通（左）24日在立院備詢時表示，美國總統拜登重申「四不一無意」是中共認知作戰，「美方給我們的清楚訊息沒有這個東西」。（記者黃義書／攝影）

針對俄烏戰事對台灣的啟示，國家安全局長陳明通昨日表示，美國援助烏克蘭抵抗俄羅斯 入侵幫助極大，而兩國並沒有所謂「烏美關係法」之類的法案，台美則還有「台灣關係法」，美國（協助台灣）依法有據。

立法院外交及國防委員會昨日邀請陳明通等國安首長以「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」為題專案報告。

陳明通答詢指出，俄烏戰爭給予台灣很大啟發，國防部等單位都在重建所有抵抗機制，「我相信北京 也看得到」。中國觀察這場戰爭也學到很多東西，他強調，中國雖然愈來愈不容易輕易發動戰爭，但北京會去思考發動戰爭的正當性，同時北京「不動則已，要動絕對是全面性的」，也一定比過去有更多萬全準備，台灣必須料敵從寬，不能鬆懈，不管是關鍵基礎建設、戰力及心理建設等，都要有戒慎恐懼之心。

對於美中領導人日前視訊通話，新華社稱，美國總統拜登重申「四不一無意」，陳明通表示，這是中共 的認知作戰，「美方給我們的清楚訊息沒有這個東西。」

外傳有俄羅斯機密文件宣稱中共今秋將攻台，陳明通昨日表示，「國安局本於專業判斷」，「不太可能」，操作認知作戰的可能性高。他表示，兩岸關係「在蔡總統任內沒問題」。